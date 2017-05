Festival mot terror og Netflix

Hei gutter. Her er fire råd for russetida

Saken oppdateres.

Verdens største filmfestival fyller 70 med et progran som på papiret ser ut som en festival dominert av sterke kvinner. Ingen norske filmer kom gjennom det mest prestisjefylte nåløyet i filmverden denne gang. Selv om noen av oss hadde både håp om og tro på at Joachim Triers «Thelma» skulle få en av de 19 plassene i hovedkonkurransen.

I oppkjøringen mot årets festival er det to vidt forskjellige ting som har seilt opp som en slags trussel mot festivalen. Det ene er terror, hvor det meldes om ytterligere skjerpede sikkerhetstiltak. Også fjorårets festival var preget av væpnede vakter og strengere sikkerhetstiltak.

Les også kommentaren «Skummelt for ungdommen»

Når den røde løperen rulles ut til den franske åpningsfilmen «Ismael's Ghost» med Marion Cotillard onsdag, er gatene rundt festivalpalasset sikret med veisperringer av ulike slag, klok av skade etter blant annet lastebilterroren i nabobyen Nice i fjor sommer.

For film- og kinobransjen ser det ut til at årets festival blir et slags mellomsteg i kampen mellom film som kinokultur og hjemmefilm på mindre skjermer. Det vakte en viss oppsikt da det viste seg at to av filmene i årets hovedkonkurranse er Netflix-produksjoner. Det dreier seg om Noah Baumbachs komiske familiedrama «The Meyerowitz Stories» med Adam Sandler og Emma Thompson, samt Bong Joon Hos actioneventyr «Okja» med Tilda Swinton.

Det franske kinoforbundet bad festivalen om å diskvalifisere de to Netflix-filmene fra programmet. Fordi det ikke ble gitt lovnad om at filmene vil få kinopremiere. Cannes er en feiring både av film som kunst og industri. 70-åringen prøver også å henge med i tiden. De siste åra har festivalen i økende grad introdusert tv-serier i spesialvisninger og sideprogram. Den prestisjefulle hovedkonkurransen har imidlertid vært en feiring av film med stor f i kinomørket. Inntil nå.

Det som ble sett på som festivalens omfavnelse av nye tider, fikk en dramatisk pendelsvinging etter et ekstraordinært styremøte i festivalen sist uke. Der ble det vedtatt at Netflix-filmene får delta i årets konkurranse, men at det fra neste år vil være nye regler for konkurransedeltagelse. Fra 2018 av må filmer som skal delta i konkurransen i Cannes forplikte seg til å legge til rette for kinodistribusjon i Frankrike.

I stedet for tilnærming mellom kinofilm og strømme-film, ser det ut til at Cannes-festivalen prøver å tvinge de mest prestisjefulle strømmefilmene til kinopremiere. I fjor var flere av filmene i Cannes produsert av Amazon, som også strømmer film, men samtidig produserer film for kinovisning også. Det blir derfor svært interessant å se hvor gode årets Netflix-filmer er, sammenlignet med resten av filmene i konkurransen.

Årets skuespiller i Cannes ser ut til å bli Nicole Kidman. For tre år siden ble hun nærmest avskrevet og delvis buet ut i åpningsfilmen «Grace Of Monaco». I år spiller hun i hele fire filmer på festivalen, hvorav to i hovedkonkurransen. Sammen med sterk rolle i en av årets bedre tv-serier, «Big Little Lies» på HBO, ligger mye til rette for 2017 som Kidman-år.

I konkurransen spiller hun i Sofia Coppolas feministiske borgerkrigswestern «The Beguilded» og Giorgos Lanthimos'( «The Lobster» ) nye film «The Killing Of A Sacred Deer» mot Colin Farrell. Hun er dessuten med i Neil Gainman-filmatiseringen «How To Talk To Girls at Parties», samt den nye sesongen av tv-serien «Top Of The Lake» som får førpremiere på festivalen.

I kampen om Gullpalmen er Michael Haneke alltid å regne med, nå med «Happy End» med Isabelle Huppert. Dessuten er russiske Andrej Zvyagintsev som sist fikk pris for «Leviathan» naturlig forhåndsfavoritt. Todd Haynes er etter mesterlige «Carol» tilbake med «Wonderstruck» med Michelle Williams. Det nordiske håpet er Ruben Östlunds «The Square» med Elisabeth Moss, fra svensken som sist imponerte stort med «Turist» .

Tre av 19 kvinnelige filmskapere i hovedkonkurransen er ikke mye å juble for. Med 12 kvinnelige filmskapere totalt i det offisielle programmet, kvinneandelen likevel noe mindre ille enn de siste åra. På lerretet ser det derimot ut som om det blir mange kvinneroller å snakke om i tiden framover.

Les også kommentaren «Kan vi tro på det vi ser?»