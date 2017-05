Saken oppdateres.

Arbeiderpartiet har styrt Trondheim med overveldende flertall i snart 14 år. Det siste året må ha føltes som et slags annus horribilis for ordfører Rita Ottervik og co.: Nidarø, Overvik og Kystad er saker som har satt Ap i et dårlig lys, men partistrategene kan sannsynligvis puste lettet ut. Velgerne ser ikke ut til å straffe Ap. En fersk måling viser at 39,5 prosent av velgerne vil stemme på partiet dersom det var kommunevalg i morgen.

LES MER OM VÅR NYE MÅLING HER

Arbeiderpartiets posisjon i Trondheim er forbausende sterk. Nå utsettes lokalpolitikere sjelden for den slitasjen som regjeringer opplever, snarere tvert imot. Ordførere skal gjøre mye galt for ikke å bli både populære og gjenvalgt. Like fullt, mange vil nok bli overrasket over at Ap ikke straffes hardere av velgerne nå.

Det har stormet rundt Trondheim Arbeiderparti det siste året. Debatten om Spektrum-utbygginga på Nidarø ble en mye vanskeligere sak enn noen hadde forutsett. Brått og uventet våknet motstanden mot utbyggingsplanene. Ap, som alltid har solt seg i glansen av å være idrettspartiet, ble skyteskive for naboer, politiske motstandere, kjendiser, arkitekter og folk flest. Mer enn halvparten av de spurte i en måling Adresseavisen tok opp, mente at Spektrum ikke burde bygges på Nidarø.

Vil du ha ukas meninger gratis i innboksen? Meld deg på mitt nyhetbrev via denne lenken

Flere andre utbyggingssaker har satt Ap i et kritisk søkelys. Kritikken har vært sterk etter at partiet ledet an i omregulering av Overvik og andre bynære jordbruksområder. Mye handlet om rollene til den sentrale Ap-politikeren Rune Olsø. En avtale som Adresseavisen har fått tilgang til, viste at Rune Olsøs firma Staur har inngått en avtale verdt seks millioner. Olsø skulle bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble boligområde. Økokrim har på bakgrunn av dette innledet etterforskning for påvirkningshandel. Mange vil mene at det er svært alvorlig at en av partiets fremste politikere er under etterforskning for brudd på korrupsjonsbestemmelsen. Det skjer svært sjelden og går til selve kjernen ved tilliten til politikerne. Like fullt, velgerne ser ikke ut til å straffe Ap av den grunn heller. Hva skal egentlig til for å miste velgere?

DETTE ER KYSTAD-SAKEN I KORTE TREKK

Ganske mye. Sannsynligvis overvurderer vi effekten av både skandaler og stridssaker i politikken. Generelt tilgir velgerne fortere og lettere enn vi tror. Svært sjelden ser vi at skandaler har noe særlig å si for partiers oppslutning. Forskning viser at effekten av skandalene for de politiske partiene er svake og kortvarige, selv om det kan gjøre stor skade på karrieren til enkeltpolitikere. Hvordan partiene håndterer kriser har vist seg å være vel så viktig som selve skandalen. Dersom partiet raskt rydder opp, er velgerne mer tilbøyelig til å tilgi. Kanskje mener rett og slett velgerne at ordfører Rita Ottervik har ryddet tilstrekkelig opp.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Når barna våre sliter

Høyre og Drevland-saken i Bergen er et sjeldent eksempel på at også partiet ble straffet. Frank Aarebrot var en av dem som mente at dette ikke skyldes Drevland-saken isolert, men det langvarige bråket i byregjeringen og i Bergen Høyre. Ofte er det en dråpe som får begeret til å renne over. Det kan til og med ramme Arbeiderpartiet i Trondheim, selv om det nå virker nesten umulig.