Du er aldri i tvil om at du er på et landsmøte i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Her hylles kilekulehalefluer og firkantperikum. En liten hund løper rundt utenfor landsmøtesalen. Det mest rikholdige alternativet til vegetarmat på lunsjbufeen er veganmat. Det er langt mellom typer i dress og slips, og alle delegatene kom med toget. Sikkert utrolig fristende å harselere med av politiske motstandere, men miljøpartistene kan trygt gå med hodet hevet: Partiet gjør mer enn å snakke om miljø.

Før lokalvalget i 2015 lignet Miljøpartiet et tre som så ut til å vokse inn i himmelen. Skulle det noen gang stoppe? Det sære, lille partiet som bare hadde vært en kuriositet i norsk politikk, endte opp som det tredje største partiet i både Trondheim og Oslo. Partiet fikk en rekke politikere inn i kommunestyrer og fylkesting – grønne på alle tenkelige og utenkelige vis. Det var mye idealisme og lite erfaring. Aktivister mer enn politikere. Et friskt pust og en viktig korreksjon til de etablerte partiene. Slikt har en tendens til å bli kortvarig.

Snaue to år etter er slitasjen på partiet merkbar. Før stortingsvalget i 2013, som var partiets gjennombrudd, kjempet partiet for å få en egen søyle på meningsmålingene. I dag er ikke den samme søylen like festlig. Miljøpartiet ligger stabilt lavt på målingene, uten at det legger noen demper på stemninga. Partiet har fått et grunnfjell, selv om det er lite, og de er hellig overbevist om at de vil vokse fram mot valget. Det er kanskje ikke så rart. Under de to siste valgkampene opplevde de en voldsom mobilisering. Men selv om de er blitt bortskjemt med oppdrift før valg, er det ikke en naturlov. Ikke er det lett å se hvordan partiet skal vinne mange nye velgere heller.

Det er hard kamp om de miljøbevisste. Både Venstre og SV jakter intenst på de samme velgerne. Alle partier, unntatt Frp, snakker mye mer om miljø enn tidligere. Sånn sett har partiet lyktes – klima og miljø er på alles lepper, men folk stemmer ikke nødvendigvis Miljøpartiet av den grunn. Det er lett å tenke at veksten skyldes en grønn bølge og økt miljøbevissthet. Samtidig så vi av ulike undersøkelser at miljøengasjementet hos velgerne dalte. Færre oppga miljø som sin viktigste sak. Kanskje var Miljøpartiets vekst like mye et uttrykk for at velgerne ønsket et alternativ – nye, friske folk som ikke lignet på de tradisjonelle politikerne?

Partiet har valgt å beholde den uvanlige modellen med to likestilte talspersoner, istedenfor én vanlig partileder. Derfor holdt Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson tale sammen. Et kjent grep fra selskapslivet, sjelden særlig vellykket. Det gjør partiet annerledes, men det byr også på utfordringer i bøtter og spann. Partiet klarer ikke å framstå like tydelig utad som de ønsker. Og det finnes knapt et eksempel i verdenshistorien på at makta og oppmerksomheten blir rettferdig fordelt. Derfor må nok Bastholm finne seg i å havne i skyggen av Hansson, slik Trondheims varaordfører Hilde Opoku i sin tid gjorde. Det endte i full krig mellom de to «partilederne», godt eksponert i mediene. Fortsatt er det store sår i partiorganisasjonen, som på langt nær er moden for alle sidene ved å bli et større parti. I beste fall er det bare voksesmerter.

Miljøpartiet er et parti få er likegyldige til. Mange blir provosert av det de mener er et moralistisk festbremsparti. Rasmus Hansson gjør folk adrenalinsinte. Få personer er mer utsatt for hets og sjikane enn Oslo-byråd Lan Marie Berg. Selv om hetsen er ufin og ubehagelig, ligger det også muligheter i å ha fiender. I politikken er det nesten slik at noen må hate deg for at andre skal elske deg. Derfor er det risikabelt for partiet å bli for strømlinjeformet og politikeraktig.

Balansegangen er skjør. Partiet må ha en viss realisme i programmet sitt for å bli tatt på alvor. Samtidig er det skummelt å høres ut som en litt grønnere versjon av Jonas Gahr Støre. Partiet må tørre å ha visjoner. De må tørre å provosere. De må våge å være de eneste som prioriterer livskvalitet framfor økonomisk vekst. Som faktisk innrømmer at omsorgen for natur og framtidige generasjoner gjør at vi må ofre noe. De kan ikke være redd for å bli latterliggjort av høyrefolk. Denne frimodighetenhar Rasmus Hansson hatt og det har gjort ham interessant.

I sin landsmøtetale siterte partiledelsen kong Harald: – På hver gård var det god kutyme å levere gården fra seg i bedre stand enn da man selv overtok. Det tror jeg ikke vi gjør med kloden, sa kongen i anledning 80-årsdagen. – Kjære konge,vi kunne ikke sagt det bedre selv, utbrøt den grønne partilederduoen med entusiasme.

Kongen er nå også blitt miljøvernernes konge.