Jubel og buing til Netflix

Resultatet av klimahandlingsplanen vil bli en bedre by for oss som bor her

Spis is med god samvittighet og husk, det er nok is til alle

Saken oppdateres.

Skal en festival som Cannes kjempe mot eller spille med Netflix og strømmefilm? Det har vært tema under hele årets festival og fredag morgen kom endelig øyeblikket som har utløst debatten: Verdenspremiere på Netflix-film på verdens mest prestisjetunge filmfestival.

Da mørket senket seg i Grand Lumiere Theatre fredag morgen og logoen til Netflix åpenbarte seg på lerretet brøt det løs en blanding av applaus og mishagsytringer i salen. Så ble det stadig mer bråk. Noen trodde det var uvilje mot Netflix som fikk flere hundre eleverte festivalgjengere til å trampe i golvet og klappe i hendene for å stoppe visningen. Det tiltagende bråket skyldtes at filmen ble vist i feil format.

Les også «Cannes mot terror og Netflix»

Etter litt kaos, ble filmen stoppet og restartet og fullført til brukbar applaus. «Okja» er en eventyrfilm om ei koreansk jente, en supergris og en fæl og sleip amerikansk kapitalist spilt av Tilda Swinton. Filmen får premiere på hjemmekino alt i juni, og kommer altså ikke på kino først. Det har skapt bråk og debatt i Cannes.

Filmen er laget av Sør-Koreas svar på Steven Spielberg, Bong Joon Ho, mann bak suksesser som «Snowpiercer» , «Mother» og «The Host». Foruten koreanske skuespillere har «Okja» Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal og Paul Dano i sentrale roller. I en film som går høyt og lavt, om forholdet mellom ei lita jente og en genmodifisert kjempegris. Skurken er matindustrien, ved Swinton, som vil utnytte kjempegrisen til billig mat.

Det blir interessant å se hvor godt «Okja» gjør det på små skjermer. For det er en storfilm. Regissør Bong Joon Ho har ikke overraskende bare godt å si om Netflix' inntreden i filmbransjen, også som produsent av prestisjefilm. – Jeg fikk stort budsjett og full frihet. Jeg ble ikke utsatt for press om at filmen måtte passe for mindre barn, det var ingen restriksjoner, sier han, om en film som er søt, men også brutal, særlig i skildring av kjøttindustrien.

Juryleder Pedro Almodóvar uttalte ved starten på festivalen at han ikke synes Gullpalmen bør gå til en film som ikke kan sees på kino. Tilda Swinton, som selv har vært i jury i Cannes, og regissør Bong kommenterte det diplomatisk. - Som juryformann er Almodovar fri til å mene det. Jeg synes det er et privilegium å få vist filmen på stort lerret i Cannes. Jeg mener det bør være rom for alle. Det er mange av filmene i Cannes som ikke blir vist på kino. Jeg er glad Netflix lar Bong realisere sin visjon, sa Swinton.

- Jeg er stor fan av Almodovar, og er glad han skal se filmen, uansett hva han mener eller sier om den, sier Bong. Unyansert rapportering fra sosiale medier skapte fredag inntrykk av at filmen ble buet ut av konservative festivalgjengere. Det er helt feil. Teknisk feil i visningen ble buet. – Jeg er glad dere fikk se åpningen to ganger, sa Bong tørt, til applaus fra pressekorpset. Han får neppe Gullpalmen, men som sjangermiks med hjerte og filmsjel er «Okja» den mest underholdende filmen på festivalen så langt.

Les også «Sårbare 12-åringer på rømmen best i Cannes»