RBK er mer enn en fotballklubb

Er det noe som virker mer samlende på trøndere og skaper mer stolthet enn Rosenborg Ballklub? Ikke bare fordi RBK vinner flere fotballkamper enn andre norske lag, men fordi dagens 100-årsjubilant har vært et forbilde på mange andre områder.

Rosenborgs posisjon i Trondheim er bygget på et lykkelig sammentreff av gode spillere i 1960 og et helt makeløst lag fra 1967. I 1988 kom Nils Arne Eggen med sine teorier om lagbygging som omfattet så mye mer enn samhandling mellom elleve spillere på banen. Kulturbyggingen var ikke mindre viktig, og gjorde at Rosenborg ble mer enn en fotballklubb. Fotballtrenere, idrettsledere, politikere og næringslivsledere strømmet til Lerkendal for å se og lære av Eggens godfot-teorier om åpenhet og samhandling.

Man kan mene at OL på Lillehammer var viktig både for idretten og nasjonen, men Rosenborgs storhetstid var muligens enda viktigere, fordi den varte så lenge og øvet så sterk påvirkning på mange områder i samfunnet. Overalt sugde man til seg av impulsene fra den gamle tyskerbrakka.

Rosenborg underholdt på og utenfor banen. Den offensive spillestilen ble ledsaget av en raushet og friskhet som tok nasjonen med storm. Dørene på Brakka sto åpne for alle som ville drikke kaffe. Gjester fra utenlandske storklubber ble overveldet av møtet med den trønderske fotballkulturen.

Dessverre gikk mye av Eggens filosofi tapt i tiåret etter at han ga seg. I dag sliter idretten med sitt omdømme, mye fordi åpenhet og kommunikasjon ble forsømt. Dessverre startet forfallet på Lerkendal. I stedet for å dyrke sin egen kultur, tok Rosenborg lærdom av Europas storklubber. Organisasjonen ble innadvendt og lukket, til og med fotballen de spilte ble mindre sjarmerende.

Et omfattende lederskifte gjenskapte mye av verdigrunnlaget fra 90-tallet. Rosenborg har en krevende arv å ivareta når den skal være en samfunnsaktør og forbilde på flere områder. Barcelona lever under mottoet «Mer enn en klubb». Det var det Rosenborg var, og bør ta mål av seg til å være de neste 100 år.