Starmus kan bli en begivenhet for byen

Det var på høy tid, under en måned før arrangementet starter.

Vi var lenge bekymret for at Starmus, stikk i strid med det som opprinnelig ble lovet, skulle bli en begivenhet forbeholdt dem som var villig til å betale flere tusen kroner for billetter til selve konferansen. Konferanseprogrammet er imponerende, med gjester som Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Brian Cox, Larry King og Oliver Stone. Men det som skal skje i Trondheim Spektrum, er et tilbud til en svært liten del av befolkningen.

Da arrangørene holdt pressekonferanse i London fredag, var de opptatt av å bringe vitenskapen ut til folket. Nå har arrangørene også offentliggjort et fyldig, gratis program på Torget og andre steder. Publikum får møte astronauter, forskere og nobelprisvinner May Britt Moser. Det blir aktiviteter og konserter med sterke navn i mange sjangre.

Dermed er vi beroliget. Starmus fra 18. til 23. juni, ligger an til å bli en begivenhet som kan aktivisere svært mange. Det må vi også kunne kreve, når arrangementet får ti millioner kroner fra staten og tre millioner fra både Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og NTNU. I tillegg bidrar sponsorer med elleve millioner kroner, slik at Norge i alt støtter de internasjonale arrangørene med 30 millioner.

Jubelen sto i taket da det sist høst ble avgjort at Starmus blir lagt til Trondheim i 2017. Den ambisiøse vitenskaps- og musikkfestivalen er blitt arrangert tre ganger tidligere, hver gang på Kanariøyene. Da arrangementet ble lagt til Trondheim, ble det samtidig lovet at festivalen ville bli en begivenhet for hele byen og regionen.

Vi håper det blir slik, også fordi Starmus blir arrangert samtidig med at NTNU har det travelt med å gjøre ferdig et mer konkret forslag til hvordan det nye universitetsområdet kan utformes. Det er svært viktig at samlingen av NTNU fører til tettere og bedre kontakt mellom universitetet og befolkningen.

Starmus kommer dermed på rett tidspunkt. Hvis festivalen lykkes, vil den engasjere mange og bidra til større forståelse for vitenskapens betydning for oss alle.