Nicole Kidmans sterke comeback

Det er dekning for å si at Nicole Kidman, som runder 50 i juni, dominerer Cannes i år. Som skuespiller har hun to gode filmer i hovedkonkurransen samt to andre filmer/tv-serier med spesialpremiere. Det er bare tre år siden hun ble buet ut med åpningsfilmen «Grace Of Monaco» . For to år siden fikk hun nesten like hard medfart i Berlin, i Werner Herzogs «Queen Of The Desert».

I 2015 så det ut som om Nicole Kidman som mange kvinnelige skuespillere etter å ha passert 40 var i karrieremessig fritt fall. Hennes eksmann Tom Cruise så ut til å holde bedre stand, som fortsatt relativt salgbar actionhelt. Nå er det omvendt. Nesten ingen snakker om Tom Cruise, som har blitt desperat nok til å annonsere oppfølger til 80-tallsslageren «Top Gun» mens ekskona ruler i Cannes. Nicole Kidman er tilsynelatende overalt i år, i gode eller interessante filmer og tv-serier.

En av vårens beste tv-serier er HBO-produserte «Big Little Lies» om de tilsynelatende perfekte livene til tre kvinner på Vestkysten av USA. Kidman er god som hjemmeværende mor, tidligere advokat. En av høstens beste tv-serier vil etter premieren i Cannes å dømme bli den nye sesongen av «Top Of The Lake» . Med Kidman som ny-lesbisk adoptivmor til datteren til detektiven spilt av Elisabeth Moss.

- Jeg har kjent Jane Campion siden jeg var 14, sa Kidman på pressekonferanse i Cannes, om kvinnen bak «Top Of The Lake». Hun er fortsatt den eneste kvinnelige filmskaperen som har fått Gullpalmen. Filmverden er heller ikke lett å hevde seg i for kvinnelige filmstjerner når de nærmer seg alderen til Kidman.

Hun har satset bevisst på å ta dristige roller og jobbe med filmskapere som ikke forbindes med filmstjerner. – På dette stadiet av livet prøver jeg å være åpen og modig. Jeg vil støtte filmskapere jeg tror på. Jeg røver å spille som om jeg er 21, i starten på karrieren, sier hun.

Derfor er det logisk at hun spiller i den nye, groteske og svært spesielle filmen til Yorgos Lanthimos, kjent for det Oscar-nominerte greske incest-dramaet «Dogtooth» og «The Lobster» med Colin Farrell. I «The Killing Of A Sacred Deer» spiller hun legekona til Farrell. I en moderne, lett absurd gresk tragedie får hennes mann beskjed om å drepe et av deres to barn, hvis de vil unngå at hele familien blir drept. Som kompensasjon for en sykehustabbe. Kidman sier hun stort sett ikke viser filmene sine til barna. Det kan forstås i dette tilfellet.

Ungdom kan glede seg til å se henne i birolle som punkdronning i England i 1977 i James Cameron Mitchells speisa, energiske «How To Talk To Girls At Parties», etter en novelle av Neil Gaiman. Rollen er ikke av dem hun har kledd best, men filmen har kultpotensial i uforlignelig blanding av punk og aliens, til lyden av sent britisk 70-tall.

En av grunnene til at Kidman har klart å revitalisere karrieren bedre enn mange jevnaldrende skuespillere og kanskje særlig kvinner, som rammes sterkest av aldersdiskriminering i Hollywood, er at hun gløder for film. Ikke bare de store, populære.

- Jeg oppdaget film som tenåring, da jeg så «Clockwork Orange» sammen med tre andre mennesker i salen. Det var «wow!». Å være i et mørkt rom og se film, transporterer meg til et annet sted. Jeg har fortsatt lidenskap for film som dytter grenser. Jeg vil ut av komfortsonen, prøve nye ting. Jeg trenger ikke arbeide lenger. Jeg gjør det fordi jeg er lidenskapelig opptatt av film, sier hun.

I Sofia Coppolas feministiske western «The Beguiled» spiller hun rektor ved en pikeskole i Virginia under den amerikanske borgerkrigen. Omgitt av krig finner en av hennes elever en skadet nordstatssoldat ved skolen. Elevene og de kvinnelige lærerne ved skolen pleier soldaten, spilt av Colin Farrell, mens de venter på å overlevere ham til sørstatshæren. Kjemien mellom Kidman og Farrell er helt annerledes, enda bedre enn i groteske «Killing Of A Sacred Deer». Så god at Nicole Kidman faktisk er favoritt til en skuespillerpris i Cannes i år. 15 år etter at hun spilte sin Oscar-rolle i «The Hours» er Kidman et lysende eksempel på at Hollywood-stjerner kan ha intelligent og godt filmliv etter 40. Ja, selv etter 49.

