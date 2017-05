Moro for få er til plage for mange

«Tenk også på at det er ungdommer i 20-årsalderen som putter botox i pannen for å «forebygge»

Moro for få er til plage for mange

IS tar ansvaret for selvmordsangrep i Indonesia

Saken oppdateres.

Regjeringens frislipp av vannskutere ble kjent 17. mai. Det var en dårlig markering av dagen. Det er sikkert moro med vannskuter, men den er et leketøy for de få som gir ulemper for langt flere.

LES OGSÅ: Nå er vannskuterreglene historie

Begrunnelsen for vedtaket er at det er vanskelig å håndheve spesielle regler for vannskuter og at den derfor må sidestilles med småbåter, slik at alle små fartøyer behandles likt. Det kan høres fornuftig ut, men så enkelt er det ikke. Dersom vi skal fjerne alle regler som er krevende å håndheve, havner vi fullstendig på villspor.

Det er en grunn til at vi frem til nå har hatt en egen forskrift som begrenser bruken av vannskuter. Den har ingen nyttefunksjon, den er laget for fart, og den bråker mer enn de fleste småbåter. Det gjør at den plager folk som bor og ferdes i strandsonen, og ikke minst forstyrrer vannskuteren sårbare sjøfugler som er ekstra utsatt i hekketiden. I tillegg er ulykkesrisikoen høy.

Det at mange småbåter kan gå like fort og bråker like mye, er ikke noe argument for at vi skal slippe til enda flere forstyrrelser. Store deler av skjærgården vår er allerede nok belastet. Det er synd at fri ferdsel for vannskuter ser ut til å være blant Fremskrittspartiets kampsaker.

Med sitt vedtak har regjeringen valgt å se bort fra advarslene fra en rekke organisasjoner. Et stort flertall av kommunene som har uttalt seg, deriblant også Trondheim , var imot frislippet.

Nå er det opp til den enkelte kommune å innføre begrensninger i bruken av vannskuter. Det kan være bra med lokalt selvstyre, men i dette tilfellet vil ulik praksis bare skape forvirring og gjøre det enda vanskeligere å håndheve reglene. Kommunegrenser er usynlige på sjøen. Det som er lov på den ene siden av en holme, kan være forbudt på den andre siden. Før årets sommer rekker neppe mange kommuner å innføre egne regler.

Frislipp av vannskutere harmonerer dårlig med regjeringens egen stortingsmelding om friluftsliv. Her står det at «vannskutere medfører støy og forstyrrelser, og kan representere en sikkerhetsrisiko for dem som seiler, padler, ror eller bader».

Her er Miljødepartementets høringsdokument om vannskuter

Les også kommentaren om snøskuter