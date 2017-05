Sorgenfri - verdifullt talerør i ti år

De valgte livet for Noah

Adresseavisen stiller seg i den forhåpentligvis lange køen av gratulanter når Gatemagasinet Sorgenfri feirer tiårsjubileum i dag. Bladet er en verdifull publikasjon som Trondheims befolkning bør omfavne med åpne armer.

Det er minst tre grunner til at Sorgenfri fortjener honnør for det arbeidet de har gjort siden det første nummeret ble utgitt i 2007. Bladet skriver om temaer som andre medier sjelden setter på dagsorden, det gir selgerne en respektabel måte å tjene penger på og skaper større kontakt og bedre forståelse mellom rusmisbrukerne og resten av byens befolkning.

Redaktør Dag Rønning sa i et intervju med Adresseavisen at Sorgenfri vil være byens beste redaksjon når det gjelder ruspolitikk og temaer selgerne er opptatt av. Den målsetningen har bladet lyktes godt med i alle år. Rusmisbrukere og andre som faller utenfor A4-livet, har få talerør. I likhet med andre samfunnssektorer, trenger også rusomsorgen et kritisk blikk.

I større grad enn de fleste andre grupper kan rusmisbrukere bli utsatt for umyndiggjøring og tvang, og de trenger ei vaktbikkje. På sitt beste har Sorgenfri fylt denne rollen på en god måte. Kanskje kan de dekke området med enda større årvåkenhet.

Rønning sier også at Sorgenfri hjelper selgerne med å overvinne sosial angst, noe som er utbredt i miljøet. Bladet holder selgerne unna kriminalitet og tigging, og de tjener noen kroner på en måte som gjør at de kan se andre i øynene.

Et stort antall trondhjemmere har de siste ti årene slått av en prat med en Sorgenfri-selger. Dermed har mange fordommer forsvunnet. Det er som regel slik at mennesker man er skeptisk til, viser seg å være ufarlige når man møter dem på nært hold.

Et skår i gleden rundt tiårsjubileet er at også Sorgenfri-selgerne møtte motstand etter NRK-dokumentaren om kriminelle, rumenske nettverk i Bergen. Flere fikk negative kommentarer. Men Sorgenfri-selgerne tigger ikke, de selger et godt blad. De fortjener heller støtte, anerkjennelse og respekt.