Gullpalmen til Sverige

Da Pedro Almodovar kunngjorde hvilken film som vil skrive seg inn i historien fra Cannes i år, brølte Ruben Östlund: «Oh my God!» Hvilken triumf for Östlund, for en film det vil bli snakket om lenge.

Almodovars jury traff bedre enn fjorårets, som etterlot flere av de beste filmene uten pris. I år ble de fleste av de beste filmene belønnet. Svensken gikk helt til topps med en film jeg trodde ville bli oppfattet som for skandinavisk til å ta den største prisen.

Da jeg snakket med Östlund i forbindelse med «Play» som ble vist i et uoffisielt sideprogram i Cannes i 2011, sa han at målet var at neste film skulle til hovedkonkurransen. «Turist» (2014) nådde «bare» til det offisielle sideprogrammet «Un Certain Regard», men var en av de beste filmene i Cannes det året. Nå har 43-åringen klart det selv Ingmar Bergman ikke klarte. Med skarp satire fra miljøet rundt samtidskunst.

Premieutdelingen i Cannes for hovedjuryen i hovedkonkurransen er organisert slik at ingen film kan få mer enn én pris. Min favoritt, russiske «Loveless» av Andrej Zvyagintsev fikk juryprisen, et lite steg opp fra manusprisen han fikk for sin forrige film i Cannes, «Leviathan».

Sofia Coppolas «The Beguiled» tok regiprisen. Juryens Grand Prix gikk til det franske Aids-dramaet «BPM» av Robin Campillo. Mest overraskende pris var beste kvinnelige skuespiller til Diane Kruger. Hun er flott i sin første film på tysk, «Aus dem Nichts» av Fatih Akin, men terror-hevn-thrilleren var en av festivalens svakere filmer.

Nicole Kidman , som burde fått skuespillerprisen, fikk spesialpris fra juryen, en slags jubileumspris i anledning festivalens 70 år. Beste mannlige skuespiller ble Joaquin Phoenix, for Lynne Ramsay filmatiske biltur i mørket, «You Were Never Really Here»

Manusprisen ble delt mellom skotske Lynne Ramsay for «You Were Never Really Here» og greske Giorgos Lanthimos for «The Killing Of A Sacred Deer». Debutprisen gikk til franske Léonor Sérraille for «Jeune Femme». Det internasjonale filmkritikerlaget Fipresci ga også sin pris til Robin Campillos franske «BPM» om Aids-aktivister på liv og død på 90-tallet. Tre priser til kvinnelige regissører og hovedprisen til en ganske ung svenske, er kjærkomment brudd med festivalens gubbestempel.