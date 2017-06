Tusenvis av kroner var bortkastet og kvelden ødelagt av et drikkende og pratende publikum

«Jeg turte ikke åpne nettleser, var sykt redd for å bli tatt for juks»

Leser i Adressa om direktøren i Olavshallen som ønsker å bygge om 1. etasje til såkalt kulturtorg. Jeg kjenner at jeg blir ganske irritert når jeg leser videre i teksten, der det fremkommer at han hovedsaklig ønsker å utvide for ytterligere servering.

I februar i fjor var vi i en navnefest i Olavshallen og vi kom dit en ganske tidlig søndag formiddag. Der bar det tydelig preg av at det hadde vært fest kvelden før, søl og kliss på gulv og tydelig lukt av øl. Det er lite hyggelig å gå gjennom en bar for å henge fra seg tøy, og det er tomme flasker og søppel.

I oktober var familien samlet til en markering og etter en god middag gikk vi til Olavshallen for en forestilling med revyfestival. Ved ankomst ble vi møtt av en forferdelig lukt av oppkast og en stengt trapp. Når vi kom opp var det lang kø i garderoben og det var en overvekt av godt berusede personer.

Her var det servering som ble prioritert foran garderobe og annen service. Vi kom oss inn på plassene våre i salen, men her var det en strøm av folk inn og ut på jakt etter mer drikke. Hele selskapet var relativt pent kledd, men nå måtte man følge nøye med for ikke å få sølt øl nedover ryggen eller få vinglass i fanget.

Når forestillingen startet fortsatte prat og drikking av alkohol, og trafikken inn og ut av salen fortsatte. Det var så støyende at det var vanskelig å få med seg det som skjedde på scenen og vi gikk glipp av mange replikker. Vi prøvde å snakke med vakten, men han sa at det er sånn det er blitt nå. Tusenvis av kroner var bortkastet og kvelden ødelagt. I desember var vi på Melissa Horn, og ettersom også det er lavmælt sang og musikk så gjentok samme problemet seg og nok en kveld ble delvis ødelagt.

Nå i mai var familien samlet for konfirmasjon, men da vi ankom lørdag morgen var det nok en gang til en sal som bar preg av fest dagen før.

Det var en relativt kald dag og noen hadde yttertøy på, men garderoben var stengt så dette måtte man sitte med i fanget. Seremonien for øvrig var også strippet for tidligere høytid og ble avviklet i løpet av 45 minutter.

Mine besøk i Olavshallen er først og fremst for å få kulturopplevelser, men dette ødelegges nå av drikkende og pratende publikum.

Synes virkelig Olavshallen at elver/studenter skal stå å spille for et drikkende/pratende publikum på et kulturtorg? Beklager Olavshallen, men dere er ikke lenger et opplagt valg for konserter lenger.