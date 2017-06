På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet

På tide at denne mannen blir profet i egen by

Kjære Tord Lien. Du tar så feil, så feil! Jeg og de fleste av mine venner er levende eksempler på dette. Vi som i sin tid gikk på musikk, dans eller dramalinja. I dag er vi sykepleiere, skuespillere, lærere, dansere, tegnspråktolker, filmskapere, helsefagarbeidere,fotografer, antropologer, vernepleiere og advokater. Generell studiekompetanse, you know? Og ja, Jonas Gulstad Opsal, jeg legger til at du er yrkessoldat med tre år danselinje på baken.

Jeg hadde tre fantastiske år på Inderøy VGS, og det takker jeg dansen og det flotte miljøet for. Det var dansen som motiverte meg til å fullføre utdanningen. Der fant jeg meg selv, mine venner og mitt grunnlag for veien videre i livet. I tillegg fikk jeg et godt danseteknisk grunnlag før mine år på balletthøyskolen i Oslo. I dag har jeg to bachelorgrader og har vært i full jobb siden vgs. Og selv om jeg i dag ikke jobber som utøvende danser, vil dansen alltid være en del av meg.

Dette viktige grunnlaget takker jeg Inderøy vgs for, og det er jeg sikker på at også disse utøvende kunstnerne gjør: Maija Skille, Kjetil Støa, Ingrid Bolsø Berdal, Evy Kasseth Røsten, Gjermund Larsen, Maja Roel, Stian Westerhus og Kenneth Homstad. Ja, for lista er lang, og du verden hva de har fått til!

Men det er like viktig å trekke frem de som har valgt andre veier. For det var ikke alle av oss som visste hva vi ville bli når vi var femten år. Og nei, alle ville ikke bli skuespillere eller dansere. Men veien blir til mens man går, og jaggu har det da blitt folk av oss også.

Jeg kan være enig i at vi har fått en mastersyke og at presset om å ta høyere utdanning har økt. Det er også et faktum at vi trenger flere som velger yrkesfag. Men denne utfordringen løses ikke ved å redusere MDD-tilbudet. Tvert imot tror jeg det kan ha en motsatt effekt, og bidratt til at enda flere faller utenfor.

Det er også et faktum at livet som danser, musiker eller skuespiller kan være tøft.Noen vil kanskje si at det er et ufornuftig yrkesvalg. Men hva er egentlig mest fornuftig av å ta veivalg utifrå «samfunnets behov for fremtidig arbeidskraft», eller å velge noe man føler både mestring, glede og engasjement for?

Gjennom kunstnerisk arbeid lærer vi samarbeid, struktur, planlegging og disiplin.Disse egenskapene er like viktig lærdom som å legge sammen en brøk.

Dessuten er kunst et fag på lik linje med andre fagområder, og krever hardt arbeid og fokus.

I et samfunn som er besatt av å måle, vokse og kompetanseutvikle, trenger vi å puste. Mer enn noen gang. Det er det veldig mange ungdommer i dag som ikke gjør. Vi trenger å uttrykke oss, leke, filosofere. Gjøre noe vi liker.

Først da blir vi lykkelige. Ikke bare på jobben, men i hele oss.