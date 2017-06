Vil redusere nattbussprisen for studentene i Trondheim

Det vet duoen Dragset & Elmgren noe om, og nå viser de fram dilemmaet i Ekebergparken i Oslo.

Kulturministeren avduket torsdag skulpturen som nettopp heter «Dilemma». Kunstverket er ganske enkelt et stupebrett med en anspent gutt på toppen, og alle kjenner seg igjen: Skal jeg ta sjansen på det som er skummelt?

Kunstnerne, Ingar Dragset fra Trondheim og Mikael Elmgren fra København, mener det er like modig å gå ned igjen. Det ville de ha gjort, og den holdningen har gitt dem megasuksess. Verdenspressen stiller opp når de avduker nye installasjoner eller skulpturer i New York, London, Berlin, Venezia, Milano og andre steder.

LES OGSÅ: I 2015 ble Elmgren & Dragset æresdoktorer ved NTNU

Gutten som går ned igjen fra timeteren, er med andre ord minst like tøff som han som hopper. Det er en fin trøst for oss som liker fast grunn under føttene.

En helt annen sak er at skulpturen ikke burde stått i Ekebergparken, men i Korsvika. Ingar Dragset vokste opp der, et par hundre meter fra vannet, og var en lovende svømmer. Men selvfølgelig ble det en riking i en annen by, Christian Ringnes, som fikk reist den første offentlige Elmgren & Dragset-skulpturen i Norge.

Trondheim kunne vært først. Allerede i 2012 ble det planlagt å reise en Elmgren & Dragset-skulptur med tittelen «Forventning» foran jernbanestasjonen. Den er blitt utsatt og utsatt på grunn av byggearbeid og nye planer i området. Nå er det på høy tid at Ingar Dragset blir profet i egen by. I denne saken er det like greit å hoppe i det.