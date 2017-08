Skal bobileiere få overnatte hvor som helst?

Denne detaljen kan ha snytt Sverige for VM-medalje: – Hun kjente først sorg. Så gikk det over til raseri

Jeg skjønner godt kritikken som er kommet fra campingplasseiere ang. subsidiering av bobileiere.

I Norge kan bobileiere overnatte hvor som helst med bobilen sin. Dette forutsetter selvfølgelig at man tar hensyn til skilting og eiers samtykke på privat grunn.

På rasteplasser kan man i utgangspunktet stå i maks ett døgn, men man kan spørre seg om dette praktiseres eller om de står lengre.

I Danmark må man overnatte på godkjente campingplasser eller benytte en av de mange bobilplasser. I Tyskland må man stå på enten campingplass eller såkalte Stellplatze.

Norge er et ganske fritt land å feriere i, og vi praktiserer den såkalte allemannsretten. Ønsker vi det slik i fremtiden eller bør man ha noe strengere regler slik våre naboland har? Toaletter skal kun tømmes på godkjent sted og vann som kommer fra kjøkken og vaskerom skal tømmes på anvist sted eller i avløpsanlegg. I tillegg skal søppel kastes i egnede beholdere.

Norge har altså klare bestemmelser også i dag, men kontrollen er umulig å håndheve.

Det er en realitet at svært mye blir kastet ut i naturen. For første gang er det solgt mer enn 3000 nye bobiler i løpet av en sesong. Salget økte med hele 10 prosent i 2016.

Det er over 50 000 bobiler på norske veier og dette sier alt om utviklingen. Mengden av bobiler kan bli et problem og det tvinges igjennom nye regler på kommunal og statlig nivå på hvor bobilbrukere kan overnatte og pris for en tjeneste. Det er forståelig at campingplasseiere over hele landet er fortvilt over utviklingen og tap av inntekter.

Myndighetene skal selvfølgelig fortsatt bruke gulrot i stedet for pisk, men man kan ikke stikke hodet i sanden og glemme problemene som oppstår ved bobilovernattingen.

Man skal tilrettelegge for bobiler rundt byer og større tettsteder slik mange land gjør, men man kan også legge til rette for et godt samarbeid med private campingplasseiere der dette er mulig. Målet bør være at bobileiere mest mulig bruker campingplassene der alt er lagt til rette.

Tryggheten med at bobileiere bruker campingplasser må samtidig være i fokus. Målet bør være å endre «turistenes» adferd og øke deres oppmerksomhet på risikoen ved å parkere utenom bevoktede plasser.

Dette har Sverige lagt mye vekt på og i Sverige er det flere forbud mot nattparkering og overnatting spesielt i nærheten av skjærgården. Vi må som politikere tørre å ta diskusjonen selv om man kan miste noen velgere.

Det er lite som gjør at Norge skal ha helt andre regler enn våre nordiske naboland, selv om alle ønsker å leve fritt frem.