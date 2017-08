Risikabelt svarteperspill om Granåsen

Saken oppdateres.

Derfor påligger det samtlige parter i striden å sørge for at forhandlingene om fremtidig bruk av arenaen og Toppidrettssenteret avklares på fornuftig vis.

Det er grunn til å understreke at Aha Eiendom har berettiget krav på kompensasjon for bruk av sine arealer. De har ikke akkurat styrket sin forhandlingsposisjon etter Adresseavisens dokumentasjon av hvordan avtaler er praktisert og forholdet mellom selskapet og konsertarrangør har vært i forbindelse med konserten med Robbie Williams i forrige uke.

Aha Eiendom , Trondheim kommune og konsertarrangør i Granåsen må bli enige om kjøreregler for bruk av Granåsen under store arrangement . Som i forhandlinger flest, er trussel om drastiske konsekvenser om enighet ikke oppnås, en del av spillet. Det vil være et stort nederlag og direkte pinlig både for kultur- og idrettsbyen Trondheim om partene ikke klarer å finne en god, langsiktig løsning.

Utviklingen av Granåsen som en attraktiv arena for folkefest og store begivenheter, sommer som vinter, er i alle disse aktørenes interesse. Derfor vil det også være særdeles dumt for alle om krangel om kompensasjon, sikkerhetsregler og bruk av området ødelegger for utviklingen av Granåsen som arena.

Det spesielle med den typen svarteperspill som striden om Granåsen begynner å ligne på, er at det foruten de tre partene som sitter med kortene ved bordet, berører titusenvis av trøndere og tilreisende, nemlig publikum. Et publikum som så smått har begynt å erfare at Trondheim også kan være en by for konserter av typen vi i årevis har misunt Bergen og Oslo.

Trondheim Concerts og Aha Eiendom må forhandle og enes om kjøreregler for fremtidig bruk av Granåsen og Toppidrettssenteret, gjerne med Trondheim kommune som mekler. Det er grunn til å minne om at hvis partene ikke blir enige, er det først og fremst byen og publikum som blir sittende med svarteper.

