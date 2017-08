Støres forsprang er nesten oppspist

Saken oppdateres.

Jonas Gahr Støre kan umulig sove godt om natta. I vår tydet det meste på at det ville bli et regjeringsskifte. De rødgrønne ledet kraftig på målingene og alle ventet på at Aps valgkampmaskineri skulle sette i gang etter vårens landsmøte. Vi venter fortsatt.

Etter fire år med tidenes blåeste regjering er det nettopp Arbeiderpartiet som får juling av velgerne. En ny måling utført av Respons for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende viser at Ap lekker i alle retninger. Mange av de gamle velgerne sitter på gjerdet. Det er en mager trøst at det fortsatt er rødgrønt flertall, men det er neppe bekvemt for det gamle maktpartiet at det er Sp og SV som berger flertallet. Med et nødskrik.

Venstre er kun fire promille unna sperregrensa, og klarer de den får statsminister Erna Solbergs venner flertall. Så nær valgseier er det lenge siden Nydalen-kameratene har vært. Det må være en vitamininnsprøyting for de borgerlige inn i valgkampens siste fire uker. Ironisk nok må Høyre og Frp gjøre det de kan for å berge restene av Venstre. Et parti som svært mange på høyresiden egentlig ønsker dit pepper'n gror. Vennskapet på borgerlig side er skjørt som porselen. Det er nå det virkelig gjelder å holde sammen. Frps Sylvi Listhaug opptreden de siste dagene tyder på at hun er mer opptatt av partiet enn av prosjektet. Det hjelper kanskje på Frps velgeroppslutning, men tærer på et samarbeid som ikke tåler stort mer.

Støre bør likevel trå varsomt når han harselerer med det borgerlige kaoset. Sommeren brukte han til å slå hånda av Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Begge partiene har på flere målinger vist at de er i siget og kan fort havne i en vippeposisjon. De kan bli brysomme venner dersom de rødgrønne likevel vinner valget. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er én av to fra Rødt som er inne på denne målinga. Miljøpartiets Une Bastholm kan få selskap av Arild Hermstad og Rasmus Hansson, uredde politikere med sterke meninger. De kan bli vel så krevende for Støre å håndtere som høyreopposisjonen.

Både SV, Rødt og MDG kan dra forsiktig på smilebåndet. Kanskje var det en dristig strategi å fri så tydelig til sentrum som Ap nå har gjort. De har neppe vunnet mange stemmene på å legge seg tett til Sp i mange saker, snarere tvert imot. Og Støre er nok langt mer begeistret for KrF enn det velgerne hans er. Sannsynligvis foretrekker mange Ap-folk SV, MDG og Rødt framfor de to langt mer konservative sentrumskameratene. Men klarer Ap å få KrF til å skifte side, har de gjort et grep som kan sikre langvarig makt.

Det mest påtakelige er likevel hvordan Ap strever med å få grepet om valgkampen. Selv om hjertesaken skatt omsider er blitt et tema, sliter de med å skape inntrykk av at noe står på spill. Kun Senterpartiet har overbevist om at nå gjelder det å bytte regjering før de sentraliserer og legger ned hele Distrikts-Norge. Derfor ligger Sp fortsatt på imponerende 10 prosent selv om de neppe har samme oppdrift som i vår.

Sluttspurten blir jevnere og mer spennende enn Støre hadde ønsket, men alt er åpent. Det er ikke bare Ap som sliter med å mobilisere. Svært mange velgere sitter på gjerdet. Mulighetene er gode for det partiet som treffer med sakene i valgkampen. Valgkampmaskineriet til Ap kan ennå komme, men de trenger stadig tyngre ammunisjon.