Et kvinnelag i regi av RBK vil styrke merkevaren

Et portrett er ikke bare et bilde

RBK-formann Ivar Koteng er befriende direkte og ofte treffsikker. Det koster han åpenbart lite å kritisere ledelsen i fotballforbundet for pengebruk, prioriteringer eller talentutvikling. Å skyte fra hofta skaper dynamikk og bevegelse, men noen ganger kan det være greit å beholde hofteholderen på.

Uttalelsen om at RBK driver med herrefotball, og ikke har vurdert damefotball er et konkret eksempel.

Jeg er ikke sikker på om den overskriften kommer med i minneboka over Ivar Kotengs beste når vi om noen år har historiens klare lys å støtte oss på. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2004. Da måtte RBK søke dispensasjon for å slippe å ha kvinner i styret. I dag trekker vi vel alle på smilebåndet av det.

RBK- formannen reflekterer fornuftig rundt hvilke fordeler et damelag ville kunne gitt RBK. Problemet ligger ikke der. Problemet ligger i konklusjonen. Har virkelig ikke RBK diskutert dette i styret? Han vet utmerket godt at PSG, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Brøndby, Lyon, Bayern München og en stadig lengre rekke toppklubber har etablert damelag og at de satser. De gjør det ikke for å være snille mot kvinnefotballen. De gjør det selvsagt fordi de mener det er kommersielt riktig.

Da er det merkelig at Norges soleklart mest populære og ressurssterke klubb ikke er på den offensive banehalvdelen.

I RBK-styret sitter to sterke kvinner- Synnøve Farstad og Marit Collin – hva mener de om dette? Kom ned fra gjerdet, og vær like befriende direkte som styreformann Koteng.

Det er så åpenbart at et damelag i regi av RBK vil styrke merkevaren ytterligere at det nesten er skremmende at det ikke er på plass for lengst.

Jenter er seriøse, ambisiøse, tar utdannelse ved siden av fotballen, er på Lerkendal og er ihuga supportere. De er ikke vant til å få alt lagt opp i hendene, eller de beste treningstidene. Snarere tvert imot. Senest i dag passerte jeg Ladeanlegget kl. 07.30. Der var flere Trondheims-Ørn-jenter i gang med treningen allerede. Jenter blir selvfølgelig fremtidige bedriftsledere, og beslutningstagere om fremtidige sponsoravtaler med RBK. Lerkendal tåler en kamp ekstra i uka hvis RBK kvinner skal spille der, og entusiasmen og stoltheten rundt det å være en del av RBK gjør nok også at det blir lettere å rekruttere frivillige.

I Trondheim bør det være enkelt. Ta over Trondheims- Ørn med spillere og eksisterende støtteapparat og ildsjeler som virkelig vet hvordan de skal få mye ut av lite.

Og hva mener de to største sponsorene Sparebanken Midt Norge og Coop? Det er lett å svare at de ikke blander seg bort i hva RBK gjør når det gjelder damefotball, men de kan uansett ha en selvstendig oppfatning.

Se for deg Sparebanken sin adm.dir. Finn Haugan uttale at vi driver en bank for mannfolk, vi. Det er selvfølgelig både en flåsete, utenkelig og tåpelig uttalelse. Og hvem er målgruppen til Coop? Det er mange som bør komme ned fra gjerdet.

Se for deg RBK i 2021. Både herre og damelaget tar The Double, og året etter spiller begge i Europa. Tiden er mer enn moden for en sammenslåing med Trondheims-Ørn. Vi trøndere har lang erfaring i å skrive idrettshistorie.