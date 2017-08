Saken oppdateres.

Det meste er uklart før valget. Ikke bare hvem som vinner, men også hva slags regjering vi får. Det politiske landskapet er fragmentert og konstellasjonene er skjøre. Trenden på meningsmålingene er urovekkende for Arbeiderpartiet som kunne notere rekordlave 27,2 prosent hos NRK denne uka. Kampen om sperregrensa har hardnet til etter at flere målinger har gitt Venstre, Miljøpartiet og Rødt nytt håp, samtidig som SV og KrF ikke virker like trygge som mange har trodd. Sannsynligheten for at valget avgjøres av småparti, virker stor.

Det er lenge siden det har vært så uvisst hva du «får igjen» for stemmeseddelen din. Mye har naturlig nok handlet om kaoset på borgerlig side. En stemme til Venstre er en stemme til Frp, er en yndet påstand fra venstresiden. De vet å pirke der det smerter mest. Selv om både Venstre og KrF tydelig foretrekker Høyre framfor Ap, er Fremskrittspartiet gjøkungen som ødelegger idyllen. Selv om samarbeidet har gått over all forventning i regjering, har ikke forholdet til vennene i KrF eller Venstre bedret seg. Hver gang Sylvi Listhaug viser seg i tv-ruta, øker gapet til sentrum. Selv om dag til dag-samarbeidet sannsynligvis er bedre enn retorikken skulle tilsi.

Vanligvis ville Ap ropt opp om borgerlig kaos, men nå er usikkerheten så stor på begge sider at det ser ut til å herske borgfred. Det er for så vidt greit nok. Ingenting er så enerverende som en valgkamp der kaos-beskyldningene hagler. Samtidig er det et valg hvor velgerne med rette kan føle usikkerhet. For hva er egentlig de mest realistiske regjeringsalternativene? Og hva får du egentlig hvis du stemmer KrF? Eller Ap? Det er heller ikke godt å si.

Da de rødgrønne vant valget i 2005, framsto de som en samlet koalisjon. Alle visste at stemte du Ap, så måtte du regne med å få med Sp og SV på kjøpet. En stemme til Sp var en stemme til Jens Stoltenberg som statsminister. Slik var det også da de borgerlige vant i 2013, selv om høyresiden alltid har vært mer preget av uklarhet. Hvis du stemmer KrF, vet du faktisk ikke helt om de vil støtte en regjering utgått av Ap eller Høyre. Det er ikke bare velgerne som sitter på gjerdet.

Stemmer du Ap nå ser det ut til at de har låst seg til Sp, men det er ikke sikkert om du får med SV eller KrF i tillegg. Flere anser det som sannsynlig at landet kan få en regjering bestående av Ap, Sp og KrF. Det vil være noe helt nytt og profilen vil bli en annen. KrF og Sp er på mange måter våre minst liberale partier med en verdikonservativ tilnærming. Med en Ap-Sp-KrF-regjering vil i alle fall ikke Norge bli et liberalt fyrtårn. Det blir neppe behov for noen moderniseringsminister heller. Akkurat det er kanskje like greit. KrF-leder Knut Arild Hareide tok nylig til orde for en reformpause og alle vet hva Senterpartiet vil. Jeg er veldig usikker på om dette er en politisk kurs alle Ap-velgerne er begeistret for. Kanskje er dette en av årsakene til at Ap sliter nå?

Partiene virker alltid ulikt på hverandre. Mange mener Venstre har god innflytelse på Høyre, gjør dem grønnere og friskere. SV holder Ap i ørene og bremser den høyredreininga som Ap gjerne får når de sitter med makt. Sp utfordrer Aps iboende sentralisme, og bidrar til mer prioritering av distrikt og landbruk. Kritikerne vil nok også hevde at Sp paralyserer Ap i noen spørsmål og bidrar til reformstans og lite utvikling, som vi har sett når det gjelder kommunestruktur. Det så vi tydelig i den mye omtalte forvaltningsreformen som ble en av de rødgrønnes største kalkuner. Aldri har så mange lokalpolitikere snakket med så store, bevegede ord om så lite. Den får til og med regjeringas dvaske og halvhjertede regionreform til å framstå som en braksuksess. Ap og Sp er nok et «winning team» på tradisjonell distriktspolitikk, men noen reformkamerater er de ikke.

En annen situasjon som kan bli krevende for de rødgrønne, er småpartiene. Flere målinger har vist at Ap kan bli avhengig av Rødt eller Miljøpartiet på vippen. Også dette er en situasjon som kan få mange tradisjonelle Ap-velgere til å miste nattesøvnen.