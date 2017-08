Spar oss for gravalvoret – politikk er alvorlig nok

Langs denne veien blir traseen for metrobussen så smal at speilene kan knuses

Jeg regner med at bilkøen står som i alle syv årene jeg har jobbet på Aqua Nor

Saken oppdateres.

Denne uka var det Torbjørn Røe Isaksens tur til å legge seg paddeflat. Under en privat fest hadde han kalt quizlaget sitt «Hvit makt» og liret av seg en vits om «den hvite rases overherredømme». Dette ble selvsagt en mediesak, og kunnskapsministeren hadde ikke annet å gjøre enn å angre sine synder. Han kommer nok unna dette med æren noenlunde i behold. Alle som har fulgt Røe Isaksen en stund vet at han er så langt unna å være noen nazilefler som det er mulig å komme. Men jeg er usikker på om politikken tåler mer av denne hårsårheten.

LES KOMMENTAREN: Borgerlig kaos sa du? Ta en titt på det rødgrønne virvaret

Jeg ønsker meg politikere som er ærlige, uredde og direkte. Som er folkelige og tør å bevege seg utafor talepunktene sine. Rett og slett litt som folk flest. Min store skrekk er at vi får en politikerstand som er så striglet og vannkjemmet at de aldri sier noe som ikke er innøvd og preparert av et kobbel av kommunikasjonsrådgivere. Som er så redd for å tabbe seg ut at de blir intetsigende, gravalvorlige og kjedelige. Den som aldri gjør en feil, gjør sannsynligvis ikke så mye bra heller.

Selvsagt må våre folkevalgte tenke seg om. Det får likevel være måte på å tolke folk i verste mening og dra et utsagn ut av alle proporsjoner. Et eksempel på dette er Marit Arnstads berømte «fuck Oslo-tweet». En skal være meget hårsår på vegne av hovedstaden for å la seg provosere av den. Tvert imot kan det være godt å se at en så seriøs og skikkelig politiker som Arnstad faktisk kan slippe seg litt løs.

Da politikerne i sommer fortalte om sine medietabber i NRK, handlet det mye om dårlige vitser og utsagn som var kommet skjevt ut. Frank Bakke Jensen angret inderlig på sin fiske-grovis på Sjømatdagene. Alle husker vi Torbjørn Jaglands «Bongo fra Kongo» og Bjarne Håkon Hanssens feilslåtte kompliment til Liza Marklund. Tabber finnes i alle politiske farger og valører. Rådgiverne i Forsvarsdepartementet som bakte F-16-pepperkaker og Listhaug-rådgiver Espen Teigens posering i VG på det amerikanske flagget, ba nærmest nasjonen om tilgivelse. Som om dette var det verste en politiker kunne gjøre. Når hørte man sist en politiker be om unnskyldning for resultatet av sine politiske beslutninger? For feilaktig prioritering? Eller for unnfallenhet? Politikk er da alvorlig nok om vi ikke skal lage gravalvor av ikke-saker.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Hatet mot Trine burde opprøre oss alle

Men det er ikke bare media som liker å tolke folk i verste mening. I sommer ble stortingskandidatene også utfordret av NRK til å lage seg et slagord, gjerne med et snev av humor. En høyrepolitiker fra Hordaland slo til med «kuler og krutt og skattekutt». Det brukte like godt Jonas Gahr Støre til å karakterisere Erna Solbergs politikk under partilederdebatten. Lykke til med å få politikerne til å være litt løsslupne neste gang.

Politikernes strategi er som regel å legge seg flat, tidvis i overkant flatt. I vår brukte jeg uttrykket «å bruke penger som fulle sjømenn» i en kommentar om pengebruken på de politiske landsmøtene. Jeg var ikke forberedt de de sinte reaksjonene jeg fikk fra lesere som mente jeg tråkket på en hel yrkesgruppe (sjømennene altså, ikke politikerne). Min instinktive reaksjon var å beklage, men etter å ha tenkt meg om, kom jeg til at ett sted går grensa. Jeg har gjort og sagt mye dumt i mitt liv, men dersom dette ikke tåles, er det andre enn meg som har et problem. Folk må også selv ta et visst ansvar for hva de lar seg krenke av. (Selv om jeg gjerne tar selvkritikk på at jeg brukte et forslitt uttrykk istedenfor å formulere meg mer originalt.)

LES KOMMENTAREN: Sylvi Listhaugs metode

Kommer mediene til å slutte å skrive om dumme utsagn fra politikere? Neppe. Kommer politikerne selv til å slutte å bruke det mot hverandre? Kan jeg aldri tenke meg. Finnes det likevel håp? Ja. Vi må bare prøve å heve oss over det. Om hundre timer er allting glemt.

Jeg vil tusen ganger heller ha en politiker som forteller en litt for dum vits enn en maskin som alltid leverer korrekt etter manus.

FØLG ADRESSEAVISEN MENINGER PÅ FACEBOOK