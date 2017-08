Trafikken går i ett. Det er tross alt tidligere E6 vi snakker om

Dette sørget for at Renolen nå må kjøpe ny dress

Før prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien startet opp, ble trafikkmengden registrert. Trafikktellinger viste at 35–40 prosent av all biltrafikk i Innherredsveien er trafikk som bare passerer – et kjempeargument for å dirigere bilistene i en annen retning, ifølge politikerne. Vel – nå passerer de forbi huset mitt. Jeg bor i Stadsingeniør Dahls gate, ett av de to alternativene som finnes når du kommer kjørende nordfra og vil mot sentrum.

Det andre er Thomas Von Westens gate. Hagen min ligger fem meter fra gata. Å sitte ute går for så vidt bra, men noen samtale er det ikke mulig å ha der ute lenger. Trafikken går i ett. Politikerne vil tvinge folk til å kjøre Strindheimtunnelen, men det de ikke forstår er at trafikken i Innherredsveien kommer fra dem som bor i områdene rundt.

De bor i strøket og skal til barnehagen, butikken, bensinstasjonen. De skal rett og slett ikke dit tunnelen fører dem! For hvorfor skulle de ta den kronglete veien over bakken hvis de kan kjøre under på halve tida? Jo, nettopp fordi de skal et sted oppe på tunnelen.

Prøveprosjekt er greit det, men jeg er spent på hva som skjer når de seks månedene er over. Det er lovet at hvis biltrafikken i sideveiene øker, skal prosjektet med miljøgate legges dødt etter endt prøveperiode. Så svaret burde vært gitt allerede. Lademoen Velforening har glade dager for øyeblikket. Syklistene jubler over flotte nye sykkelstier og kafélivet rundt parken blomstrer. Vi på Rosenborg, derimot, drukner i den trafikken som alltid har gått i Innherredsveien.

De som bor der vet hva de fikk da de flyttet dit. Så kjære politikere – husk hva som ble lovet. Åpne Innherredsveien for gjennomgangstrafikk etter disse seks månedene! For det er ingen tvil om at belastningen på sideveiene har økt. Muligens noe naivt av meg å håpe på at politikerne tenker på meg? Nei, i miljøbyen Trondheim og dens utstillingsvindu mot Oslo er det altfor mye prestisje ute og går.

Min påstand er at prøveprosjektet rett og slett er en snikinnføring av Innherredsveien som miljøgate. Se så flinke vi er til å bygge sykkelstier i den fine byen vår!

