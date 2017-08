Hissig debatt om det som ikke betyr noe

– Dommen er langt over vanlig straff

Her er sjansene for at RBK-backen rekker skjebnekampen

Frykter kommunen får smekk for Spektrum-sprekk

Varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud

Innvandringen er minimal. Vi bør heller diskutere saker som betyr noe for velgerne

Her trener Johaug fire timer etter den tårefylte pressekonferansen

- Norge er blitt mer anonym i verden under Børge Brende

Straffes hardt for at systemet sviktet henne

Innvandringen er minimal. Vi bør heller diskutere saker som betyr noe for velgerne

Voldssiktet tenåring fengslet i to uker

- Norge er blitt mer anonym i verden under Børge Brende

Saken oppdateres.

Mange er enige om at arbeidsliv, skole, helse, eldreomsorg og skatt er de fem sakene som betyr mest for velgernes hverdag de neste fire årene. Men det er uvesentlighetene som skaper engasjement og får de største oppslagene i mediene. Som regel handler det om Fremskrittspartiet og innvandring.

Det er ingen saklig grunn til at innvandring skal være et sentralt tema under valgkampen. Utlendingsdirektoratet registrerte bare 29 asylsøknader i forrige uke. Det har ikke kommet så få asylsøkere til Norge siden 90-tallet.

Aftenposten fortalte tirsdag at mens Norge i 2009 tok imot nesten seks prosent av alle asylsøkerne som kom til Europa, har vi det siste året tatt imot 0,3 prosent.

Likevel står innvandring og beslektede temaer høyt på dagsordenen, og det er ikke arbeidsinnvandringen og faren for sosial dumping og økt ulikhet som blir diskutert. Tirsdag morgen fikk Sylvi Listhaug enda en gang god plass i NRK-nyhetene. Hun snakket om at hun skal gjøre det lettere å utvise psykisk syke personer som har begått kriminelle handlinger i Norge.

- Fornuftig, vil mange umiddelbart tenke. Vi vil ikke ha kriminelle innvandrere her. Det er det ingen som vil. Men NRK så heldigvis nærmere på saken, og vi oppdaget fort at Listhaugs forskriftsendring antakelig ikke vil bety noe som helst. Den vil berøre så få personer at tallet nærmer seg null. Du kan ikke sende ut psykotiske mennesker.

Valgkampstrategene i Frp setter nok stor pris på at et utspill som sannsynligvis ikke får noen som helst praktisk betydning, fikk behørig oppmerksomhet. Stadige drypp om innvandring gir partiet flere stemmer. Mange bekker små.

Partiet har også fått en annen gavepakke de siste dagene. Flere tusen nordmenn reagerer sterkt på et valgprogram for ungdom på NRK TV som ingen har sett. Hovedpersonen i programmet, muslimske Faten Mahdi al-Hussaini, bruker hijab og er derfor blitt et hatobjekt.

- Jeg ser at det er sterke og mørke krefter som ønsker at muslimsk ungdom ikke skal være synlig, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han har god grunn til å være nedtrykt, for hatet som dukker opp i kommentarfeltene er deprimerende.

Mange formulerer seg omtrent som Anders Behring Breivik gjorde i sitt tragiske manifest: Den hijabkledde jenta er et utslag av at NRK, Arbeiderpartiet og andre venstrevridde har sammensverget seg for å ødelegge Norge gjennom fri innvandring.

Partileder Siv Jensen kunne tatt avstand fra dette hatet da hun ble intervjuet i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen, men hun ga uttrykk for forståelse for at mange reagerer – siden en programleder i en nyhetssending for fire år siden ble nektet å bære et kors.

Å nekte dette korset var nok en overreaksjon, men det var et utslag av regler om at ingen programledere skal bruke religiøse symboler i nyhetsprogrammer. Valgprogrammet der Faten skal bruke hijab, er noe helt annet, som kringkastingssjefen gang på gang har måttet forklare de siste dagene.

Igjen og igjen viser det seg altså at innvandring og beslektede temaer skaper stort engasjement og dermed store medieoppslag. Den utflytende og uklare meningsutvekslingen om norske verdier for få uker siden var et utslag av det samme.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Pinlig trøndersk kulturkrig

Jeg har ofte lurt på hva slags liv de lever, de som anser den for tiden nesten ikke-eksisterende innvandringen som et stort problem. Blir de plaget av innvandrere til daglig? Har innvandrere tatt jobben deres, leiligheten deres? Hva er det i omgivelsene deres som tyder på at innvandrerne truer norsk kultur?

Jeg forstår at folk i de østlige bydelene i Oslo kan bli bekymret, for der er innvandrertettheten høy. Utover landet er det langt mellom dem. Det merkelige er at innvandringsmotstanden er størst i de delene av landet der det er færrest innvandrere.

Like merkelig er det at innvandring som tema overdøver alt som virkelig betyr noe for folk. Kanskje skyldes det at motsetningene på områdene som virkelig betyr noe, ikke er store nok. Ap vil ha flere lærere, Høyre vil ha lærere med bedre utdanning. Slike uenigheter får ikke sinnene i kok. Det gjør innvandrere i skaut.