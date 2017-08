Pstereofestivalen får lov til å terrorisere mange hundre mennesker i tre døgn

Brann i lastebil i Okstadbakken: Vitne melder at flammen sto over bilen

To kamerater tiltalt for voldtekter av jenter

Saken oppdateres.

Å bo på Bakklandet, med Marinen og Nidarosdomen rett foran oss, er ett stort pluss 362 dager i året. Unntaket er hver august når Pstereofestivalen får lov til å terrorisere mange hundre mennesker som bor i umiddelbar nærhet sammenhengende i tre døgn.

LES OGSÅ: Vi våknet til bråk fra nabotomta og måtte til slutt rømme huset

Jeg er ikke en sur gammel gubbe som ikke tåler lyd, – jeg elsker å bo «midt i smørøyet» og godtar lyd fra festglade mennesker til og fra sentrum året rundt. Jeg skriver dette på vegne av mine mange naboer her i Trondheims hyggeligste bydel. Problemet med å avholde en 3-dagersfestival midt inne i en by er derimot at det faktisk bor mange barn her, – som ikke har en sjanse til å sove før tidligst klokken 24.00. Ja, -konsertene holder på til da faktisk. De begynner på formiddagen med lydprøver og med unntak av noen få stille pauser er det full trøkk resten av ettermiddagen og kvelden. Pstereo har fått lov til å utvide fra to til tre døgn, – så nå starter de allerede på torsdag og holder det gående fram til lørdag kveld ved midnatt. Så vidt meg bekjent behøver barn flere timer søvn enn vi voksne. Mange av de barna jeg er bekymret for skal på skole og barnehage fredag morgen, – er det noen som har tenkt på det?

Les også: Den hellige støyskjermingen

Jeg har et håp og et ønske til våre bymyndigheter om at festivalen blir redusert tilbake til kun to døgn igjen. Det holder lenge med lørdag og søndag. Hvorfor er det slik at på Bakklandet må alle restauranter be sine gjester om å gå inn fra utebord/stoler før klokken 23.00? Jo det er for å ta hensyn til alle som bor her.

Opptatt av debatt? Les også: «Vær stille. Hvis jeg hører deg snakke i telefonen skal jeg kaste deg av bussen»

Hvorfor skal da ikke konserterarrangsjører også få et det samme kravet om at det skal være stille senest klokka 23.00? Det er jo bare å starte opp konsertene en time før vel, – for å kompensere for den siste timen? Det stemmer at Olavsfestdagene også avholder flere konserter i Borggården, men er ikke i nærheten når det gjelder lydnivå.

Er det mulig å stramme til litt på Pstereofestivalen i 2018 slik at jeg og mange andre her på Bakklandet slipper å måtte flykte fra våre hjem/reise bort fra trønderhovedstaden neste august?