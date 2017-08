Ap-krise gir valgthriller

Politisk floke om sjøørret i Stjørdal: Vigdenes: - Ikke redd for at MDG bryter samarbeidet

Nå skal vi alltid ta enkeltmålinger med en stor klype salt, men… Den ferske meningsmålinga utført av Respons for Adresseavisen, Bergens Tidende og Aftenposten er for interessant til ikke å kommenteres (og som kjent så kan man alltid stryke alt det som kommer før et men). Meningsmålingene endrer denne valgkampen fra å være spennende til å bli en thriller. Det virker som absolutt alt kan skje.

Det har vært gjentatt til det kjedsommelige at borgerlig flertall avhenger av at Venstre klarer å kare seg over sperregrensa. Flere målinger har de siste ukene gitt Venstre nytt håp, men nå viser målingene for første gang (med et lite unntak) borgerlig flertall uten Venstres hjelp. Dette skyldes at både Høyre og Fremskrittspartiet har en pen framgang. Med 25,1 prosent oppslutning ligger Høyre bare 2,2 prosentpoeng bak Arbeiderpartiets rekordlave 27,3. Hvem kunne trodd at de to partiene skulle bli nesten jevnstore på en måling i denne valgkampen som de fleste hadde spådd ville bli en rødgrønn walkover?

Forskjellen på Høyre og Aps posisjon er veldig tydelig dersom man ser på gjennomsnittsberegningene Poll of polls har gjort. Der Ap har falt fra et nivå rundt 36 prosent ved begynnelsen av året, har de jevnt og trutt sunket til under 30 prosent i august. Høyre har derimot ligget påfallende stabilt rundt 23 prosent i hele år. Litt mindre stabilt, men like fullt jevnt også for Frp rundt 13 prosent. Så langt i valgkampen har vi sett lite som tyder på verken noen særlig mobilisering eller demobilisering for regjeringspartiene. Denne målinga blir garantert møtt med voldsom interesse i Høyres hus. Er dette begynnelsen på en oppadgående trend eller bare utslag på en enkeltmåling? Det meste er innenfor feilmarginen og marginene er i tillegg små.

Kampen om sperregrensa er en thriller av de sjeldne. På vår måling ligger fem partier (SV, KrF, MDG, Venstre og Rødt) mellom 3,2 og 4,5 prosents oppslutning. Da sier det seg selv at små marginer kan gjøre enorme utslag. Den store overraskelsen er at Miljøpartiet De Grønne og Rødt kom som raketter i løpet av sommeren. Ingen av dem har gjort det særlig godt på målingene det siste året. Det er ikke usannsynlig at de går under radaren i den politiske hverdagen, men mobiliserer mye gjennom sosiale medier og i valgkamp.

Den virkelig store og entydige trenden er like fullt Arbeiderpartiets problemer. Måling etter måling bekrefter et parti som sliter tungt. Stadige nyhetsoppslag om hvor godt det går i Norge er heller ikke det Jonas Gahr Støre trenger nå. Bakgrunnstallene viser at Ap sliter med å mobilisere sine egne samtidig som de lekker mye til Senterpartiet, Rødt, SV og Miljøpartiet. Det er også en betydelig overgang mellom Ap og Høyre, men den går begge veier. I vår måling lekker også SV mye til Rødt og Miljøpartiet. Her er det en betydelig rødgrønn kannibalisme som kan være skummel for å oppnå et flertall. Den virker å være utløst av Aps krise og manglende appell til de rødeste velgerne.

Senterpartiet har holdt imponerende stand. Mange hadde trodd at de skulle falle når valgkampen kom i gang for alvor. Det har de i liten grad gjort og distriktspolitikk har bevart interessen. Det skyldes i stor grad den påfallende mangelen på andre dominerende saker i valgkampen. Sps solide posisjon virker å være det mest stabile elementet på rødgrønn side akkurat nå.

Marginene er små, det rødgrønne forspranget er oppspist og kampen mellom småpartiene er så tett at alle har en sjanse. Det skal ekstremt lite til å vippe flertallet i den ene eller andre retningen. Det ligger også et stort mobiliseringspotensial for det partiet som finner sakene som treffer velgerne. Det er all grunn til å vente at temperaturen i valgkampen vil skrus opp betydelig de siste to ukene.

