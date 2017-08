Et sikkert torg, for demokrati og frihet

Knallmåling for Frp – nedtur for samarbeidspartiene

Saken oppdateres.

Etter terroren som rammet oss 22. juli 2011 var det mange diskusjoner om beredskap og sikkerhet. Blant annet ledet dette til strengere reguleringer av tilgangen for vanlige folk til å kjøpe kjemikalier og andre elementer som kan brukes i bomber. I den senere tid, i mange byer både i og utenfor Europa, inkludert i vårt naboland Sverige, har vi sett en ny form for anslag som ikke involverer bomber eller skytevåpen.

LES OGSÅ: Integrering et middal mot terror

I Trondheim har vi lenge diskutert opprusting av Torget, byens sentrale møteplass. I den forbindelse har sikring av dette viktige byrommet kommet på agendaen. Forslaget går ut på å montere senkbare barrierer som effektivt kan stoppe biler og andre kjøretøy fra å bli kjørt inn på plassen. Slike barrierer vil kunne heves og senkes på kort varsel og er i sin utforming lite sjenerende, vi har et par allerede på Bakklandet uten at de foringer bymiljøet der for turister eller fastboende.

LES OGSÅ: Spania ble utsatt for to angrep torsdag ettermiddag og natt til fredag

Torget er ved siden av å være en sentral plass mange beveger seg gjennom og oppholder seg på også blant byens viktigste steder for politiske markeringer og folkefest.

LES OGSÅ: Vi må ikke glemme Sivilforsvaret

En kan nevne arrangementer som 1. mai, Trondheim Pride, 17. mai og Julemarkedet som alle har et hjem på Torget og samler hundrevis, ja tusenvis av mennesker. Kombinasjonen av store folkemengder og stor symbolverdi er som kjent særlig attraktiv som mål for anslag enten fra religiøse fundamentalister eller høyreekstreme terrorister. Kostnaden ved å montere senkbare barrierer er på noen millioner – vel så viktig her er å tenke på alternativ kostnad. Vi bygger ikke livbåter til et skip fordi vi tror det kommer til å synke, vi bygger dem tilfellet skipet mot formodning skulle synke. Når kostnaden økonomisk og sosialt ved et tiltak er så lavt – ingen med lovlydig ærend på Torget vil bli hindret, er det etter min mening bare dumt å ikke velge et slikt tiltak.

Mange sikkerhetstiltak kan redusere tillit og åpenhet i samfunnet, dette er ikke et slikt tiltak og har i motsetning til andre tiltak få uheldige sideeffekter.

Snarere tvert imot kan det tenkes at flere deltar med mindre usikkerhet på store arrangementer om Torget er godt sikret. Min oppfordring til formannskap og bystyre er å lytte til dem som nå tar til orde for denne sikringen av «byens hjerte». Vi må ikke glemme, ALDRI MER!