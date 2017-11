Bør tåle alkohol på platebar

Saken oppdateres.

Da blir det feil å si nei når en platebutikk i Olavskvartalet ønsker å servere alkohol ved spesielle anledninger.

Få bransjer er mer preget av digitalisering og netthandel enn musikkbransjen. En ny platebutikk i Olavskvartalet selger ikke bare vinylplater. Den har også en scene for konserter ved platelansering. I den forbindelse ønsker de å selge øl og vin til publikum, noe Spotify eller Amazon ikke kan tilby. Butikken fikk avslag da de søkte om en én-gangs skjenkebevilling.

Venstres Erling Moe tar til orde for at denne typen etablissement bør få grønt lys for å skjenke alkohol. Han viser til at platebutikker i blant annet Bergen og Oslo lenge har kunnet tilby dette. Rådmannen viser på sin side til vedtatte retningslinjer som blant annet tar til orde for at vi trenger alkoholfrie soner som et middel mot skadelige drikkemønstre. Tidligere har en skobutikk fått nei fra politikerne på søknad om skjenkebevilling.

Rusmidler er skadelig, og folk skal ikke fristes til å drikke alkohol hvor enn de oppholder seg. Mer alkohol er ikke svaret på Midtbyens utfordringer. Likevel må det være mulig å lage retningslinjer og individuell behandling så nye og gamle forretningskonsept kan prøve nye løsninger.

Mange snakker varmt om et levende bysentrum hvor kultur, opplevelser og nisjebutikker skal trekke folk. Da er det viktig at de som prøver å gjøre noe med det ikke møter innsigelser og retningslinjer fra en tid med andre utfordringer.

Mye positivt har skjedd i sentrum de siste årene. Det nye kulturkvartalet med litteraturhus og kunsthall trekker folk til byen gjennom døgnet. Tilstrømmingen hadde neppe vært den samme, uten et serveringssted i de samme lokalene. Nye konsept som bidrar til å gjøre byen mer mangfoldig og attraktiv bør møtes med velvilje heller enn motstand.

