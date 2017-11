Råd om hjernen

Han har 300 reisedøgn i året. 26-åringen fra Trondheim er snart best i Europa, men tjener fortsatt ikke penger

Petter Northug med ellevill harselas mot idrettstoppene. Her er svaret fra forbundet

I dag fløy to F-35 over Trondheim

Stenger denne gata for biltrafikk i Trondheim neste år

Noen sliter med å forstå amerikanske seriemordere. Andre har like mye trøbbel med å forstå kvinner

Flere menn faller for fristelsen til sexkjøp i julebordsesongen

SOHR: IS har gjenerobret halvparten av syrisk grenseby

Hizbollah-medier: IS-leder observert i syrisk by

Saken oppdateres.

Tankemønstrene til amerikanske seriedrapsmenn, er utgangspunktet for den populære Netflix-serien «Mindhunter». Handlingen er lagt til sent 70-tall, og følger FBI-agentene Tench og Ford som jakter på bestialske massemordere. For å forstå slike typer, dybdeintervjuer de kriminelle som allerede sitter fengslet.

Sjefen og kollegene ser først med skepsis på arbeidsmetoden. I dag er grepet en selvfølge for bedre å forstå en persons adferd. Likevel er det få menn som skjønner kvinner. Jeg spør derfor en gjeng med mannlige kolleger i lunsjpausen: Hvordan forstår dere kjærestene deres?

Svarene kan oppsummeres slik:

1. Å forstå en kvinne er umulig. Målet er å holde henne blid.

2. For at hun skal være fornøyd, må du ta selvstendig initiativ til huslige plikter. Det virker forebyggende på lav pH-verdi, og åpner muligheten for dataspilling, øldrikking og dagdriveri.

3. Er du uenig i noe, så lansér dine utspill med med pedagogisk finesse. Skulle hun likevel føle seg kritisert, må du legge deg paddeflat omgående.

4. For å ikke bli forlatt, må du ta ansvar for plikter som gjør henne avhengig av deg. Herunder alt fra dekkskift og IKT-drift, til deponering av dyrelik fra rottefella.