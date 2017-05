Blåser det motvind, må du rope høyt

Saken oppdateres.

Partilederen står i vinden for tiden, og den blåser ikke riktig vei. Meningsmålinger offentliggjort samme dag som landsmøtet starter, viser at velgerne vender regjeringspartiet ryggen. Høyre går frem, men Frp ligger langt under valgresultatet fra 2013 som ga dem regjeringsmakt.

I VG spekuleres det på om det blåser opp til intern strid mellom Siv Jensen og Sylvi Listhaug om popularitet og oppmerksomhet. Veddemålene er allerede i gang om hvorvidt Siv Jensen vil trekke seg som Frp-leder på valgnatta, dersom det borgerlige flertallet ryker, eller om hun vil vente til neste landsmøte om det skulle skje.

Det er mye som står på spill både for Frp og Siv Jensen på dette landsmøtet og i dette valget. Da hun inntok talerstolen foran en Frp-pyntet landsmøtesal fredag ettermiddag, var det derfor nødvendig å se fremover, og å gå rett inn i hjertet til de 500 i salen og til velgerne som er i ferd med å snu henne ryggen.

Foran videoskjermen formet som et rødt eple slo hun fast at Frp har oppnådd mye, men at det er fortsatt mye som er ugjort.

Nå skal Siv Jensen bli enda tøffere i klypa. Fire nye år med Frp skal skape en enda tøffere innvandringspolitikk enn i dag. Selv om et bredt flertall på Stortinget allerede har innført tidenes strengeste innvandringspolitikk, er ikke det nok for Jensen og Frp. Partiet fikk ikke flertall for strengere krav til familiegjenforening da forliket ble lagt i Stortinget, og Jensen varsler nye krav om innstramninger.

Strategien er åpenbart å legge opp til en valgkamp som skal være preget av spørsmål der Frp tradisjonelt står sterkt. Innvandringskortet har fungert før for Frp i valgkamper. Spørsmålet er om velgerne mener innstramningene som allerede er gjort er gode nok, eller om de ønsker enda mer.

Ifølge Frp-lederen skal nye år med Frp også sørge for at det skal bli mer penger til Forsvaret, enda mer penger til vei og samferdsel, enda mer bruk av oljepenger, mer privat velferd, strengere straffer og kutt i barnetrygden for utenlandske arbeidere i Norge som har barn bosatt i utlandet – det er budskap som går rett i kjernen av Frps politikk.

Det mangler ikke på vilje til å bruke penger, både på nye investeringer og skattelettelser i de fire årene som kommer. I Høyre mumles det allerede over at oljepengebruken er høy nok som den er. Når Siv Jensen ønsker å åpne oljefondet enda mer, er det nok flere høyrefolk som snur seg en ekstra gang i sengen før de sovner i kveld.

Valget til høsten er et skjebnevalg , både for regjeringsprosjektet og for Siv Jensen selv. 11 år som partileder og fire år som finansminister, kan fort ende i valgnederlag og interne krav om avgang og nye koster inn i partiledelsen allerede i september. Det er vanskelig å se for seg at Siv Jensen fortsatt kan lede Frp dersom det borgerlige flertallet glipper valgnatta. Nå forsøker hun å ta partiet tilbake til røttene ved å hente frem skattekutt, tøffere innvandringspolitikk, mer til eldreomsorg og samferdsel og mer private løsninger.

Budskapet om «back to basic» begeistret landsmøtedelegatene, om det er nok til å mobilisere velgerne er et helt annet spørsmål. Problemet til Frp og Siv Jensen er imidlertid at velgerne vet inderlig godt hva Frp står for allerede. Og selv om Frps sentrale tillitsvalgte er tilfreds med å sitte i regjering, er det ikke så mye som tyder på at velgermassen er av samme oppfatning – også etter denne landsmøtetalen.