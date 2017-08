Ingen fest uten Frp

Saken oppdateres.

KrF og Venstre har ambisjoner om å danne en regjering med Høyre, uten Frp, dersom det blir borgerlig flertall etter valget. Det er en umulig plan.

Det er urealistisk å se for seg at Frp skal tre ut av regjeringen for å sitte rolig i Stortinget som et støtteparti for en slik regjering. Partiet har utallige ganger slått fast at de ikke støtter en regjering de ikke selv er en del av. Det er ingen grunn til å tvile på at de virkelig mener det.

I den virkelige verden er Siv Jensen for alvor kommet i valgkampmodus. Før helga åpnet hun Frp-valgkampen med krav om ytterligere innstramminger i norsk asylpolitikk. Nå skal innvandrere som ikke lærer seg norsk innen fem år miste velferdsytelsene. Frp går samtidig til valg på å innføre et nasjonalt forbud mot nikab og ansiktsdekkende plagg i offentlige rom.

Sylvi Listhaug er også på valgkampsporet, og skjerper retorikken i asylpolitikken. Forrige uke svarte hun opp de noe merkelige utspillene fra kaffeslabberaset kulturminister Linda Hofstad Helleland og Ola Borten Moe hadde hjemme hos Sp-nestlederen på Leinstrand ved å forklare at innvandring er roten til alt ondt og vanskelig her hjemme. Så kom utspillet før helga om at gode nordmenn må angi flyktninger som drar på reiser til hjemlandet. Oppfordring til angiveri provoserte KrF-leder Knut Arild Hareide såpass at han til NRK lurte på om angiveri er en norsk verdi.

De nye Frp-kravene i innvandringspolitikken de siste dagene har ikke akkurat bedret klimaet overfor KrF og Venstre.

Under landsmøtene til KrF og Venstre i vår ble regjeringsambisjonene klekket ut. Begge partiene ønsker regjeringsmakt, men uten Frp rundt bordet. De siste fire årene har det ikke manglet på kritikk og intern krangel mellom KrF og Venstre og Frp. Selv om tonen inn mot årets valgkamp ble dempet noe for å sikre fortsatt borgerlig flertall etter valget, står Venstre og KrF fortsatt fast på at de ønsker å få Frp ut av regjeringskontorene mens de selv rykker inn.

Men det norske politiske systemet gjør planen om et enkelt bytte mellom Frp og støttepartiene svært vanskelig. Dersom Høyre, Frp, KrF og Venstre fortsatt har flertall i Stortinget etter valget, vil dagens regjering blir sittende. Statsminister Erna Solberg og hennes regjering vil fortsatt ha det parlamentariske grunnlaget de har i dag. Det er ingen grunn til å tro at statsministeren kaster kortene såfremt det fortsatt foreligger et slikt flertall. Det er i alle fall usannsynlig at Frp frivillig trer ut av regjering, dersom den borgerlige siden vinner valget. Hvorfor skulle de det?

Selvfølgelig kan Erna Solberg sende nye invitasjoner til KrF og Venstre om å tre inn i regjering etter valget. Men den invitasjonen har vært gyldig i fire år. Med alt som er sagt og gjort fra Knut Arild Hareide og Trine Skei Grandes side om Frp de siste årene, vil det være politisk umulig å tre inn i en firepartiregjering selv om den borgerlige siden vinner. For Høyre vil det være umulig å kaste Frp ut for å invitere Venstre og KrF inn. Å styre landet med et forurettet og krigersk Frp i Stortinget, er umulig for Erna Solberg å gjøre.

Dersom KrF og Venstre fortsatt krever at Frp skal ut før de trer inn, må derfor dagens regjering felles i Stortinget. Det antydet Venstre-leder Trine Skei Grande foran partiets landsmøte i vår, og det ble det bråk av. Truslene om å felle regjeringen ble fort lagt på is, men veien til en borgerlig regjering uten Frp går fortsatt langs de sporene.

Er det realistisk å tenke seg at KrF og Venstre slår seg sammen med Ap, SV og Sp om å felle regjeringen Solberg for eksempel på statsbudsjettet for 2018? Og i så fall, kan man tenke seg at det dannes en ny regjering med Høyre, KrF og Venstre som krever støtte i Stortinget fra Siv Jensen, Sylvi Listhaug og de andre forsmådde Frp-representantene?

Jeg tviler på at Erna Solberg og Høyre ser for seg en regjeringstid der de må forholde seg til et tilsidesatt Frp fra sak til sak i stortingssalen. KrF og Venstre forsøker å gi velgerne inntrykk av at veien til en borgerlig regjering uten Frp er en farbar vei. En slik regjering er et fantasifoster.

