Tallknusernes inntogsmarsj

Saken oppdateres.

Vi må slutte å stole på meningsmålingene, skrev Aftenpostens Harald Stanghelle i februar. Utsagnet kom etter at mange mente at Brexit og Trumps overraskende valgseier viste at meningsmålinger ikke er mye tess.

Kritikken av meningsmålerne i USA og Storbritannia var overdrevet. Selv om britiske meningsmålinger er kjent for å være svake, var Brexit innenfor feilmarginen på flere målinger. Snittet av de amerikanske meningsmålingene lå tett på den nasjonale stemmefordelingen. Feil på delstatsnivå gjorde at de bommet på valgresultatet.

Nå som det er valgkamp, har tallskepsisen forsvunnet som dugg for solen. Vi leser om katastrofemålinger for Arbeiderpartiet og knallresultater for Miljøpartiet de Grønne. Slike historier er ofte overdrevet. Ofte faller resultatene ned på snittet av meningsmålingene ved neste korsvei.

LES OGSÅ: Venstre kan falle for eget grep

Derfor er det positivt at nettsteder som flertall.no, sannsynligvis.no og 169.no lager modellbaserte prognoser for valgresultatet. De mater alle tilgjengelige meningsmålinger inn i statistiske modeller, og simulerer opptil 50.000 valg. Resultatet er en vurdering av hvor sannsynlig et regjeringsskifte ville ha vært, hvis vi gikk til urnene i dag. Det gir et høyere presisjonsnivå enn målingene vi er vant til.

Det er nyttig når usikkerheten øker, slik den gjør nå. Selv om vi kan se en tydelig tendens til at Arbeiderpartiet faller, mens Høyre vokser, er havnebassenget på Solsiden klarere enn bildet meningsmålingene tegner opp. På Kantar TNS’ måling for TV2 har Rødt 4,4 prosents oppslutning, og er større enn SV, Venstre og KrF, mens Norfakta for NRK har Rødt på 1,8 prosent. Det er en spagat selv en turner ville ha vært stolt av.

Allikevel tyder mye på at usikkerheten øker mindre enn man skulle tro. Flertall.no anslår at sjansen for regjeringsskifte har gått ned fra nær 90 til omkring 80 prosent. Ifølge sannsynligvis.no har sjansen for at MDG eller Rødt kommer på vippen økt. Endringene er ikke ubetydelige, men de er mye mindre enn det uvissheten jeg kjente da jeg så de nye målingene skulle tilsi.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Borgerlig kaos sa du? Ta en titt på det rødgrønne virvaret

Og til seiersikre Ap-velgere: 80 prosent kan virke høyt, men du har litt lavere sjanse for å trille en firer med en terning enn Erna Solberg har til å bli gjenvalgt. Har du blitt overrasket over å slå en firer? Tenkte meg det.

Det er lett å overse usikkerhet. Åttende november i fjor sovnet jeg i forvissning om at Hillary Clinton kom til å bli USAs president. Nesten alle amerikanske tallknusere ga Clinton overlegne odds. Selv den mest skeptiske, Nate Silver, sa at det var 70 prosents sjanse for at Trump ville tape. Dagen derpå våknet jeg til en SMS hvor det stod at Trump hadde vunnet, etterfulgt av en sjokkert emoji. Det gule fjeset med vidåpen munn kunne ha vært mitt eget speilbilde.

Jeg gikk på en smell fordi jeg forvekslet høy sannsynlighet med en garanti. Det er lett, og så altfor menneskelig. Men menneskelige feilkilder til tross: Tallknuserne kan gi oss en bedre forståelse av styrkeforholdet mellom partiene og bedre politisk journalistikk. Men vokt deg vel for tallfeber.

Følg Adresseavisen meninger på Facebook