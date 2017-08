SV spiller poker om makta

Saken oppdateres.

Onsdag var SV-leder Audun Lysbakken på Litteraturhuset i Trondheim for å snakke om SVs politikk og veien til makt. Der gjentok han på nytt at SVs fem krav på sentrale politiske områder må innfris dersom de skal inn i en rødgrønn regjering, eller inngå en samarbeidsavtale. De fem forhandlingskortene, kombinert med pokerfjes, et godt valg for SV og et dårlig for Ap, kan tvinge Ap å godta ny politikk som de før valgkampen bare fnøs av.

Da SV lanserte kravene i forkant av landsmøtet i vår virket det som om de la en strategi som åpnet for en tilværelse som opposisjonsparti til venstre for Ap i Stortinget. Erfaringene fra åtte år i regjering viste at SV ble straffet av velgerne ved forrige valg og klarte så vidt å kare seg over sperregrensen. Bare 2000 stemmer sørget for at partiet kom over. SV-fellen ble et begrep i norsk politikk, og den skulle SV unngå ved å stille krav som Ap må akseptere foran dette valget.

Gitt at det blir et nytt flertall i Stortinget, og at Jonas Gahr Støre får oppdrag i å danne en ny regjering, kommer SV til å møte til forhandlinger med disse kravene for å bli med i regjering eller signere en samarbeidsavtale:

Kraftig økning i barnetrygden for å bekjempe fattigdom og redusere ulikheter.

Sårbare og verdifulle områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene, iskanten, polarfronten og uåpnede deler på norsk sokkel skal forbli uten petroleumsvirksomhet, og det skal kuttes 3 millioner tonn CO₂i løpet av neste stortingsperiode.

Flere lærere i skolen gjennom en nasjonal norm for lærertetthet.

Nei til profitt på velferd. Forbud mot private aktørers mulighet til å ta ut profitt fra barnehager, barnevern og asylmottak.

Norge må støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

Meningsmålingene de siste dagene viser et Ap som lekker velgere, både til høyre og venstre. Gjennomsnittet av flere målinger denne uka klokker Ap inn under 30 prosent. Slike tall tre uker før valget tar nattesøvnen fra Ap-strategene og svekker drømmen om et regjeringsskifte. Samtidig opplever partier som SV, MDG og Rødt en markant medvind. Denne fremgangen, sammen med utsiktene til et godt valg for Senterpartiet, gjør at mulighetene for et nytt politisk flertall og skifte av regjering likevel ikke er uoppnåelig, til tross for Aps sviktende oppslutning.

Jonas Gahr Støre og Ap har lukket døra for et samarbeid både med MDG og Rødt. Men SV ser ut til å spille en mer sentral rolle i Støres drøm om å bli statsminister, enn det ledelsen i Ap setter pris på. Mange av dem som tidligere har stemt Ap, ser nå ut til heller å foretrekke SV, MDG og Rødt fordi de misliker et mulig samarbeid med KrF. Aps problem på venstresiden ser ut til å være at Ap-velgerne er mer opptatt av krav om mer rettferdig fordeling og kamp mot klimaendringer, enn det partiledelsen ser ut til å være.

SVs våte drøm ved dette valget er å få større oppslutning enn KrF og at det blir et nytt flertall i Stortinget. Da må Jonas Gahr Støre invitere SV og Sp til forhandlingsbordet. Det er vanskelig å se for seg at Ap i en slik situasjon ser bort fra SV og heller forsøker å fri til KrF. Motvinden for Ap og medvinden for SV viser at mange av Aps velgere ønsker et rødgrønt samarbeid. Jeg tviler på at Ap ikke lytter til signalene fra egne velgere dersom det er et grunnlag for en regjering med Sp og SV. MDG har med sitt krav om å avvikle norsk oljeindustri innen 15 år diskvalifisert seg til å bli med. Men De Grønne kan likevel fungere som et støtteparti til en slik regjering. Spesielt dersom SV klarer å tvinge et svekket Ap til å akseptere SVs krav om tallfestede klimakutt og ingen ny letevirksomhet etter olje og gass.

Etter valget i 2013 lå Audun Lysbakken og SV med brukket rygg. Eksperter og kommentatorer avskrev partiet som en politisk kraft i Norge. Slik gikk det ikke. Spiller de kortene sine riktig, kan årets valg åpne for en ny periode i regjeringskorridorene og en innrømmelse fra Ap om å innfri de fem kravene som pokerspilleren Lysbakken bringer til bordet. Ap kan selvsagt avvise kravene, men da kan SV med rak rygg fortsette i opposisjon til venstre i politikken. SV er ikke død, heller ikke som regjeringsparti.

