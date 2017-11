En sigg for bedre skole

Han har noe av æren for at Norge kan slå i bordet med åtte tusen milliarder

Dersom ungene propper i seg mer godteri og brus, de som snuser og røyker fortsetter med det, og ingen kutter vesentlig ned på rødvinsbudsjettet, så skal det bli en ordning med det meste her i landet neste år.

I alle fall ifølge Kristelig Folkeparti.

I partiets forslag til statsbudsjett legges det opp til å øke moms på brus og godteri med drøyt 2 milliarder kroner. Avgiftene på alkohol og tobakk skal også opp. De nye inntektene skal KrF blant annet bruke på å gi oss flere lærere, økt barnetrygd og økt støtte til frivilige organisasjoner

Forslaget møter neppe stor åtgaum. Det blir ingen jubel for dyrere smågodt, snus og rødvin. Men her gjelder det faktisk å se stort på saken. Nå kan det nemlig bli slutt på dårlig samvittighet på grunn av usunne matvaner, tobakksbruk og rødvin på en tirsdag.

Dersom økt moms på godteri og høyere avgift på alkohol og tobakk blir vedtatt, må noen sørge for at disse nye inntektene faktisk kommer inn i statskassa. Ellers blir det ikke mer penger til lærere og barnetrygd. Slutter vi med det som er usunt, vil staten tape penger. Sure padder og sigaretter for en bedre skole. Dårlig helse gir et bedre samfunn.

