Ingen vil danse etter Trumps pipe

«En fantastisk suksess». Slik beskrev Donald Trump Asia-reisen sin. USAs president vet å selge sine delseire som om de var historiske triumfer. Det er bare ett problem med presidentens salgstriks. Mens Trump har vært på tur, har verden flyttet på seg, og ikke i Washingtons retning.

Som vanlig når Trump er på reisefot, stod merkverdighetene i kø. Han ga uttrykk for at han trodde at Putin mente alvor da den russiske presidenten sa at han ikke hadde forsøkt å gripe inn i det amerikanske valget, fyrte seg opp over at Nord-Korea kalte ham «gal og feit» og erklærte at han hadde varme følelser for Kinas president Xi Jinping. De er neppe gjensidige, for kinesiske statsmedier har trappet opp den anti-amerikanske retorikken de siste månedene. Det hele så ut til å toppe seg da Rodrigo Duterte, den filippinske presidenten som er mest kjent for sin morderiske kampanje mot narkotika, sang en innsmigrende popsang for sin amerikanske gjest.

Det ironiske høydepunktet kom imidlertid i Vietnam. Der klaget Trump over at USA taper på handelen med Vietnam. Dessverre for ham kan vietnameserne le av amerikanernes framstøt hele veien til banken.

For å forstå hvorfor, må vi spole tilbake til valgkampen i 2016. Den gangen var en av Trumps viktigste kampsaker å få USA ut av forhandlingene om TPP-avtalen, en frihandelsavtale mellom blant annet USA, Canada, Chile, Japan - og Vietnam. Etter at Trump kalte avtalen «en voldtekt av landet vårt», var det få som ble overrasket da USA trakk seg ut av TPP-forhandlingene 22. januar i år. De fleste trodde det var dødsstøtet for avtalen. Det var feil.

Mens Trump ble serenadert av Duterte, ble nemlig TPP-avtalen en realitet. Selv om navnet er byttet ut med det enda mer uelegante CPTPP («the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership»), er avtalen i praksis den samme som før USA trakk seg ut av forhandlingene. Den inkluderer tollfrihet for 95 prosent av alle varer, et felles regelverk for arbeidslivet og miljøvern og fri flyt av data mellom landene. Kina, India, Japan og Sør-Korea er i ferd med å inngå en liknende avtale.

Det gørrkjedelige navnet til tross: Man skal vri hjernen grundig for å finne en tydeligere demonstrasjon enn CPTPP av at Trumps handelspolitikk er en fiasko. Hans ambisjon har vært å redusere USAs handelsunderskudd - at USA importerer mer enn de eksporterer - ved å inngå avtaler med ett og ett land. Tanken har vært at siden USA er en gigantisk økonomi, vil handelspartnerne danse etter amerikanernes pipe. Det var en grov feilberegning.

At USAs nærmeste naboer, Mexico og Canada, er med i den nye avtalen, strør salt i såret. Trump har lenge kalt frihandelsavtalen NAFTA, som knytter USA sammen med de to nabolandene, for en «elendig avtale». Selv om det pågår forhandlinger om en ny versjon av avtalen i dag, er det tvilsomt om USA vil godta en endelig versjon.

Hvis NAFTA blir gravlagt, vil mexicanske og canadiske bedrifter ha mer gunstige handelsforhold med Japan og Chile enn med USA. Japanske varer som tidligere havnet i New York, kan ende i Santiago de Chile. Mexicanske og canadiske varer kan flyte over Stillehavet i stedet for over grensen til USA. Den reisen blir nemlig tollfri.

Mandag tvitret Trump at alle land som handler med USA har skjønt at spillet er endret. Det har han rett i. Problemet er at de har skjønt at hvis de ikke liker amerikanernes regler, kan de spille sitt eget spill.

Øst-Asia er i ferd med å bli et av verdens viktigste markeder. Hvis Trumps politikk fører til at USA ikke får tilgang til markedene i stillehavsområdene, kan vanlige amerikanere se fram til dyrere varer, mindre vekst og færre jobber i eksportindustrien.

Det skal mer enn salgskunst til for å få dem til å kjøpe at det er en suksess.

