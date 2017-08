Sandberg vil ha ting på stell

Adegbenro på plass i Trøndelag: - Er her for å signere for RBK

Rekdal om Rosenborgs pengebruk: - Det er fare for at vi får en kraftig RBK-dominans igjen

Sandberg mener han trenger to år til for å få ting på stell

Målet er 50 000 pilegrimer til Nidaros innen 2030. For at det skal bli mulig, må det bygges ut en infrastruktur

Rekdal om Rosenborgs pengebruk: - Det er fare for at vi får en kraftig RBK-dominans igjen

Saken oppdateres.

Viktige prosesser han har satt i gang i næringen, kan stoppe opp hvis han må ut av Fiskeridepartementet til høsten. Ifølge Per Sandberg, selv om det er opp til andre enn ham selv om han får sitt ønske oppfylt.

Tirsdag åpnet han oppdrettsmessa Aqua Nor 2017. Det vil si, i sin iver etter å fortelle hvor viktig sjømat er for Norge og verden, glemte han rent å erklære messa for åpnet. Ordfører Rita Ottervik fikk ønsket alle velkommen til byen og lovte at om to år skal et nytt og større Trondheim Spektrum stå klart. Kronprins Haakon fikk omvisning på et messeområde med mer enn 600 utstillere. Inn strømmet tusener av besøkende og deltagere - et overveldende flertall av menn i dress.

–Havbruk går helt fantastisk, sprudlet fiskeriministeren i en samtale før messa åpnet. Prisene på norsk laks har gått rett til værs i første halvår, og ettterspørselen etter norsk sjømat bare øker. Det ble eksportert 451000 tonn laks til en verdi av 31 milliarder kroner, og det var Polen, Frankrike og USA som kjøpte mest av «verdens mest kjente nordmann, Mr. Salmon».

Gode tider for sjømat

Men alt går ikke til himmels i bransjen, heller ikke forekomsten av lus og sykdom. Lusetallene er rimelig gode, mener Sandberg. Det lyser rødt på varsellampene kun for ett av 13 produksjonsområder. Rømning forekommer sjeldnere og fangsten av villaks har vært god i elvene i år, fortsatt i følge statsråden. De endelige tallene får vi når Mattilsynets luserapport kommer i høst.

Laksen er også utsatt for sykommer som PD, en sykdom i bukspyttkjertelen, og ILA, som står for infeksiøs lakseanemi. Tidligere i sommer måtte store mengder oppdrettslaks slaktes ned i flere anlegg i Ytre Namdal og Sør-Helgeland på grunn av PD, men det er påvist nye tilfeller av sykdommen. Det er ikke uten grunn at fiskevelferd, sykdomsbekjempelse og lus er tema for en rekke seminarer under messa. Også på teknologifronten presenteres det nyheter som kan bidra til å få en mer bærekraftig næring.

Havbruk skaper milliardverdier

Sandberg får kjeft fra to hold, minst. Det ene er næringen selv, som mener restriksjonene på bransjens vekst er for strenge. Det andre er kritikere av næringen som mener oppdrett må flyttes på land. Det siste får statsråden til å riste på hodet. Har de tenkt over hvilke arealkonflikter og miljøproblemer vi da ville fått? En vanlig merd med 200.000 fisk ville fylt hele Torvet i Trondheim til over hodet på Olav Tryggvasson. Vi vil vel ikke ha slike gigantanlegg på landjorda?

Dessuten mener han at hans nye vekstregime, som han er åpenlyst stolt av, gir næringen muligheter for vekst. Vel å merke der næringen har luseplagen under størst mulig kontroll. I sin åpningstale slo han fast at det ikke er noen motsetning mellom vekst, lønnsomhet og miljømessig bærekraftig lakseproduksjon.

Tjener godt

La oss håpe han har rett. En verden med en raskt voksende befolkning trenger mer mat, ikke minst den vi får fra sjøen.