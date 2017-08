Psykologi, fotball og kontroll

Saken oppdateres.

Når trenerapparatet i Rosenborg uttaler seg, dukker begrepet kontroll oftere og oftere opp. Det kommer ikke tilfeldig, men som en hovedsak: Vi hadde full kontroll i førsteomgangen, men så ga vi fra oss kontrollen i første del av andre omgangen. Dette må vi få luket bort.

Er hyppig bruk av begrepet kontroll heldig eller uheldig for utvikling av Rosenborg som lag? Vi tror det kan være uheldig. Vi skal forsøke å illustrere hvordan dette kan hindre utvikling i all slags samhandling også i Rosenborg som fotballag.

Les også: Et kvinnelag i regi av RBK vil styrke merkevaren

Mennesker som fungerer godt psykologisk tenker lite når de samhandler, men er veldig inni det de gjør og forholder seg til det som skjer. De kommer selvsagt også med egne utspill som vedkommende de samhandler med må forholde seg til. De er lite opptatt av kontroll fordi de i utgangspunktet har en god kroppslig ro, har erfaring med at de takler det som dukker opp i samhandlingen, og har tillit til at de er godt regulert og behandler andre på en grei måte. Kroppslig ro er en god hvilepuls, lite muskelspenninger, lavt nivå av stresshormoner i blodet og en rolig rytmisk pust (nervesystemet). De er tydelige både i positive og negative utsagn, de har et nervesystem som spenner og avspenner gjennom at de benytter den iveren eller sinnet som bygger seg opp. De benytter energien sin på en god måte, og får ofte mer energi av å samhandle med andre.

Mennesker som strever psykologisk kan det være motsatt med. De tenker mye på hva de sier og gjør og har en overdreven analyse om hva egne utspill kan føre til, er overfokusert på den andres respons. De er med andre ord opptatt av kontroll. De har sjelden en god ro i nervesystemet, og har mange strategier for å hindre at det skal oppstå situasjoner som provoserer til mer uro i nervesystemet. Strategiene kan ha kortvarig effekt, men virker lite utviklende. De har lite tillit til sin egen fungering, og er stadig i beredskap for å hindre at de selv går ut av styring. De samler opp spenninger som kan sette seg i muskulaturen. Dette medfører enorm bruk av energi og en opplevelse av utslitthet.

Les også: Anders Trondsen klar for Rosenborg

Slik er det også i fotball. Lag som er opptatt av å utvikle sin egen samhandling tenker mindre. Handlingene blir automatiserte. De har stor tillit til at dette kan de. De utvikler nye former, og er veldig inni sin spillestil. De er lite opptatt av kontroll, og benytter energien sin riktig og står kampene ut. En godt gjennomført fotballkamp på høyt nivå krever selvsagt mye energi, men spillere på lag som utvikler og spiller sitt eget spill kan allikevel komme seg ganske raskt etter kamper fordi de har brukt energien sin riktig.

Lag som er opptatt av å ha kontroll må tenke ut hvordan motstanderen vil spille. Spillerne må instrueres i hvordan de skal spille for at laget skal beholde kontrollen. Dimensjonen feil og riktig blir framtredende. Hvis vi mister kontrollen har vi gjort feil. Hvis vi beholder kontrollen har vi gjort riktig. Bevisstheten om hva som skal gjøres blir veldig høy. Du kan formelig se at spillerne blir usikre og tenker på hva de skal gjøre. Dette senker alt tempo og tapper spillerne for krefter. Hva blir oppskriften hvis laget ikke beholder kontrollen, jo det blir å prøve hardere. Ikke mye utviklende.

Opptatt av debatt? Les også: Hvorfor mener noen at vi må kureres, aborteres, ekskluderes og diskrimineres?

Nå er verden selvfølgelig ikke så svart-hvit. Heldigvis finnes ikke det genuint psykologiske sunne mennesket (det ville antagelig også vært en lite spennende utgave av arten). Så alle vil vi i situasjoner noen ganger søke kontroll, men det er ikke det vi gjør oftest. Mennesker som sliter har ofte sine områder hvor de slapper av og tenker lite på kontroll, men har oftere i mange situasjoner litt lav terskel for å bli kontrollorientert.

Slik er det også med fotballag at veldig få ikke tenker på hvem de spiller mot eller benytter dette i kampforberedelser. Spesielt i viktige kamper. Det er bare spørsmål hvor stor plass det skal få i forhold til eget spill. Hvis en legger vekt på eget spill retter trener oppmerksomheten mot det spillerne kan og den kraften som ligger i egen samhandling. En fokus på kontroll retter oppmerksomheten mer mot at vi må hindre det andre laget i å få til det de kan. En langt mere defensiv og destruktiv innstilling.

Mer debatt: Yo! Adressa! Hva skjera? Rundt 20 klikksaker om Williams-konserten sier sitt

Tilbake til utsagnet i begynnelsen: Vi hadde full kontroll i førsteomgangen, men så ga vi fra oss kontrollen i første del av andre omgangen. Alle som følger med skjønner at dette er fra kampen mot Kristiansund. Hvorfor skal Rosenborg ha kontroll mot Kristiansund? De skal selvfølgelig spille ut Kristiansund. Så utsagnet skal være: Vi spilte dem ut med høyt balltempo og smarte bevegelser i første omgang. I andreomgangen la vi oss bakpå og ga dem initiativet. Når Fredrik (Midtsjø) kom innpå kom drivet framover tilbake og vi tok over styringa av kampen igjen.

Det er enormt forskjell i tenkning på å kontrollere kamper og å styre kamper med eget spill. Vi tror kontroll som begrep kom inn i vokabularet til RBK-trener Kåre Ingebrigtsen etter at det ikke har gått så bra i Europa. Det har nå sneket seg inn og brukes ganske ofte. Det er en viss sannsynlighet for at dette kan skape store endringer i grunntenkningen i Rosenborg.

Vi, som resten av Trondheim, støtter og setter pris på dagens trenerteam. Egentlig er vi svært begeistret, men det er noe rundt dette med kontroll som ikke stemmer, og som hemmer laget. Her er det sannsynligvis en jobb å gjøre for at utviklingen skal gå videre.

Kanskje det ligger mye svar i Nicklas Bendtners utsagn i diskusjonen rundt dette: Vi må velge å spille fotball.

Hør våre kommentatorer snakke om kristne verdier, norsk og trøndersk kultur og litt valgkamp. Gjest: Ingvild Kjerkol (Ap)

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter