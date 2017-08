Vil vi nok?

Fire utfordringer for metrobussen for å bli ferdig i tide

For min del er møtet med nye mennesker det som har påvirket meg mest etter at jeg engasjerte meg politisk i De Grønne for fire år siden. Engasjerte, kunnskapsrike, og målrettede mennesker som jeg har fått dyp respekt for.

I et politisk parti samles mennesker med det samme målet, men inngangen til å bli aktive er ulik for alle. I De Grønne har jeg møtt vanlige folk som har en felles bekymring for framtida vår. Mange har ikke tidligere vært tilknyttet noe parti, som meg. De er vanlige folk som har barn, lever i tidsklemma, har økonomiske bekymringer, blir forelska, mister noen nær seg, krangler med sjefen, og lever likedan som de fleste i dette landet.

Likevel har de valgt å bruke den dyrebare fritida si på å engasjere seg i et parti som jobber for at vi skal skape endring og gi etterkommerne våre en bedre sjanse til å arve en levelig klode. Intet mindre.

Når nok mennesker samler seg om et slikt prosjekt, vil nok, så skaper man en bevegelse, og grønne partier vokser fram globalt.

Politikk dreier seg om verdier, om felles mål og idealer. Noe å jobbe mot. For De Grønne er det målet om det gode liv, livskvalitet, ikke bare for mennesker, men for dyr og natur. Solidaritet med alt som lever, nå og i framtida.

For mennesker er det gode liv en subjektiv opplevelse, men likevel er det visse faktorer vi vet må være på plass før vi mener vi har et godt liv. Etter at vi har fått tilfredsstilt de grunnleggende, fysiske behovene, er det sosiale faktorer og mulighet til personlig utvikling som er styrende.

Vi vet at forholdet til andre mennesker er avgjørende; vi er flokkdyr som sjelden kan fungere godt alene. Man blir syk av ensomhet, uansett inntekt.

Å skape et samfunn der livskvalitet er mer enn høy inntekt og materielle goder er også avgjørende for jorda vår. Vi vet at forbrukssamfunnet vi lever i er i konflikt med ressursgrunnlaget vårt, og vi får ikke til en endring før vi tar tak i dette. Og ressursene vi overforbruker i dag gir mindre til de som kommer etter oss, over hele verden.

Å løfte verdier som samhold, rettferdighet og frihet må bli viktigere i framtidens samfunn. Et bærekraftig samfunn dreier seg også om sosiale faktorer, ikke kun de materielle.

Å gi et svar på hva som er «det gode liv» for dyr og natur er ikke komplisert; det er å la naturen selv fungere etter sine egne mekanismer. Vi er en del av dette, vi er avhengig av naturlige mekanismer, som fyller havene med fisk, skogen med bær og åkrene med korn.

Det er når vi begynner å påvirke disse selvregulerende mekanismene vi får problemer. Og problemer har vi. Vi har presset naturen til det ytterste og økosystemer kollapser.

Dyrearter forsvinner, men også antallet dyr på planeten går ned. Antallet dyr er halvert i min levetid, det er til å få mareritt av, i hvert fall for meg. Det samme gjelder selvsagt klimaendringene, som vi faktisk har skapt selv. Vi, menneskene, er første dyreart på planeten som har påvirket klodens klima.

Før oss er det bare solen, vulkaner og andre naturlige fenomener som har klart det. Men vi er også den første dyrearten som har mulighet til å rette opp i dette, hvis vi vil. Vi må selv ville endre oss og måten vi lever på for å klare det.

Forståelsen av at vi alle må være en del av endringen, gjorde at jeg engasjerte meg og i dag stiller som stortingskandidat for det første partiet jeg klarte å tro på. For engasjement betyr at man brenner for noe, og tror på at man kan være med på å skape endring. Også jeg, en alenemor fra Fannrem i Orkdal.

Sammen med alle de kunnskapsrike og engasjerte menneskene jeg har møtt, både innad i De Grønne og utenfor mitt eget parti, så vet jeg at vi kan klare det. Hvis vi VIL.

