Dette stortingsvalget er tidenes sjanse for Rødt

I Rødt Nord-Trøndelag har aktiviteten aldri vært så høy, og vi har en flott gjeng som jeg er beæret av å få representere som 1. kandidat på stortingslista.For de som ikke kjenner meg, er jeg en 33 år gammel elektriker fra Stjørdal.

Jeg har to gutter på åtte og 10 år. Siden 2015 har jeg vært medlem av kommunestyret i Stjørdal. Jeg føler jeg tar opp arven etter min bestefar, som satt i kommunestyret for Arbeiderpartiet på 70-tallet. Hans engasjement for et rettferdig og godt samfunn, inspirerer meg i mitt eget politiske virke. Jeg er stolt over å komme fra en familie hvor arbeiderbevegelsen står og har stått sterkt.

Jeg skal være ærlig å si at jeg har stemt Arbeiderpartiet flere ganger ved stortingsvalg siden jeg fikk stemmerett. Først i 2013 stemte jeg Rødt, og meldte meg inn i partiet etter valget den høsten.

Det hele startet da Ap var med på å innføre Vikarbyrådirektivtet, som uthuler Arbeidsmiljølovens forsvar av faste ansettelser. I sammenheng med frislippet av bemanningsbyråene i 2000, så jeg en utvikling mot et løsarbeidersamfunn jeg aldri hadde trodd at et «arbeider»-parti kunne være med på.

I tillegg fikk vi den høyst urettferdige pensjonsreformen, som har ført til en dramatisk dårligere pensjon for de fleste av oss. Alt dette gjorde at jeg sakte men sikkert fikk Ap langt opp i halsen.

Dermed ble 2009 siste gang jeg stemte på Ap. Det var på tide å finne seg et nytt parti å gi stemmen sin til. SVs medvirkning i bombingen av Libya, samt barnehageforliket som åpnet opp for kommersiell drift av barnehager, gjorde at også de var utelukket.

Dermed gikk turen til Rødt. Men steget fra å stemme på et parti, til å faktisk melde seg inn, var på grunn av nok en skuffende avgjørelse av Ap. I 2013 jobbet Ap i fylkestinget i Nord-Trøndelag gjennom et vedtak som ga NTE blankofullmakt til å knytte seg til den arbeidsgiverforeningen de selv måtte føle passe. Dermed havnet vi inn i NHO i stedet for KS bedrift.

Resultatet var skifte av tariffavtale, noe som medførte at vår avtalefestet ytelsesbaserte pensjon ble tatt fra oss, og erstattet med en innskuddsbasert ordning.

Med dette var begeret for lengst fullt og rant over for fulle sluser. Arbeiderpartiet sviktet en av Nord-Trøndelags største klubber, og dens medlemmer. Mitt medlemskap i Rødt var et faktum.

Det eneste ekte arbeiderpartiet som ikke kompromisser med storkapitalen for egen vinnings skyld, men står tykt og tynt sammen med arbeidsfolk.

Etter at jeg kom inn i kommunestyret i Stjørdal for Rødt etter valget i 2015, har vi vært en iherdig forkjemper for vanlige folks interesser: Mot kommersialisering av barnehagene, for heltid og faste stillinger i kommunen, mot hodeløs nedbygging av dyrkamark, for økt bemanning i velferden og vi har også vært tydelige på at vi ønsker et Trøndelag fritt for nærvær av Trumps soldater på Værnes.

Da flertallet i kommunestyret ville nedlegge tre grendeskoler, var Rødt en av de tydeligste stemmene for bevaring av disse. Vi opplevde en respons fra bygdefolket som ga oss stor kampglød og engasjement inn i den nåværende valgkampen.

På Stortinget vil Rødt og jeg kjempe videre for et regulert arbeidsliv og løsrivelse fra EUs klamme grep gjennom EØS-avtalen. Rødt vil blant annet gjeninnføre forbudet mot kommersiell arbeidsformidling og ta tilbake kontrollen over et stadig mer brutalt arbeidsliv.

Samtidig vil vi jobbe for å sikre folkets eierskap av jernbane, vannkraft og naturressurser. Valget er ditt, jeg håper du ikke bare vil ha en ny regjering, men også ny politikk!

