Norges enorme pengebinge kan bli tømt

Saken oppdateres.

Norge er et merkelig land. Husholdningene er forgjeldet, mens staten er svært rik. Oljefondets verdi akkurat nå tilsvarer om lag 7400 milliarder kroner, men innskuddene i fondet har falt i takt med oljeprisen. Derfor betales nå en stor del av norsk velferdsproduksjon ikke lenger av oljeinntekter, men av verdiskapingen i de tusenvis av bedrifter og virksomheter verden over som Norge har plassert penger i.

Arbeiderpartiet foreslår at handlingsregelen for oljefondet endres slik at de årlige uttakene reduseres fra maksimalt fire til tre prosent. Forslaget er ikke imponerende, siden uttaket i år er 3,05 prosent.

Overføringen fra oljefondet til statsbudsjettet er på ufattelige 225 milliarder kroner, noe som tilsvarer 14 prosent av statens utgifter. Det er uansvarlig pengebruk. Norge trenger en ny handlingsregel, men den eneste grunnen til å klappe for Ap, er at forslaget skaper oppmerksomhet om at den enorme statlige pengebruken nærmest forties.

Ap og de andre opposisjonspartiene kritiserer regjeringens pengebruk, men også opposisjonen vil gjerne sette de samme pengene i arbeid. Da Høyre satt i opposisjon, var rollene byttet om. De siste årene har innskuddene i fondet falt i takt med oljeprisen. Samtidig har avkastningen gått ned, mens uttakene har økt kraftig. Det er ikke en bærekraftig utviking.

Etableringen av oljefondet og den tilhørende handlingsregelen er to av de klokeste politiske beslutningene i moderne norsk historie. Sammen med mye og verdifull olje, har disse to vedtakene skapt en stat med store finansielle muskler. For at ikke en av verdens største finansformuer skal bli stående som et komma i historien, er det nødvendig med ny klokskap.

Hvis oljefondet skal ha et evighetsperspektiv, må uttakene begrenses til summen av innskudd og avkastning. Dette kan organiseres på flere måter, men enda viktigere enn ny handlingsregel, er behovet for upopulære vedtak om kutt i dagens pengebruk.

Vi må ikke stelle oss slik at den eneste befatning de som fødes i dag, får med oljefondet, er det de kan lese på Wikipedia.