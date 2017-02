Bare Kina kan få slutt på Nord-Koreas trusler

Saken oppdateres.

Søndag morgen sendte Nord-Korea opp det som trolig er en mellomdistanserakett, fra en base vest i landet. Missilet fløy om lag 500 kilometer og landet i Japanhavet mellom den koreanske halvøy og Japan. Nord-Korea har også flere ganger tidligere testet missiler uten stridshode.

Det lukkede kommunistlandet har utført fem atomprøvesprengninger, de to siste i 2016. Nord-Korea er videre i ferd med å utvikle langtrekkende missiler. I august i fjor sendte Nord-Korea opp et missil fra en ubåt. Disse våpnene er farlige nok. I kombinasjon med at landet er et lukket og uforutsigbart diktatur, med en usunn persondyrkelse, er Nord-Korea i ferd med å bli en svært farlig militærmakt.

Ifølge sørkoreanske myndigheter er målet med oppskytingen å tiltrekke seg global oppmerksomhet slik at Nord-Korea kan skryte av hvor gode de er på kjernefysiske våpen og raketter. Det kan godt hende at målet med prøveoppskytinger og prøvesprengninger er å skape selvtillit og styrke Kim-regimet. Men vi kan ikke stole på at det stopper der.

Nord-Korea har lenge vært en alvorlig trussel mot Sør-Korea. På trygg avstand kunne vi i Vesten tidligere trekke på skuldrene av det pussige landet og Kim-ledelsen. Missiler og atomvåpen er påminnelser om at det som skjer i Nord-Korea, verken er småkomisk eller fjernt.

Hva omgivelsene kan vente seg fra et land, kan som regel forstås ut fra en rasjonell logikk. Nord-Korea kan ikke vurderes slik. Det landet har vist av aggressiv retorikk og uforutsigbare militære angrep mot naboene i sør, gjør det uansvarlig å avfeie de nye truslene fra Nord-Korea.

Grensekonfliktene i Sør-Kinahavet og Nord-Koreas atomvåpen, missiler og ord, har ført til at den militære og politiske spenningen i den delen av Asia har økt. Kina er sentral i grensekonfliktene og er også et av få land som er på talefot med Kim-regimet.

Derfor har Kina et stort ansvar for å påvirke Nord-Korea til å stanse våpenvanviddet.