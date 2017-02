Datasikkerhet setter politikerne på prøve

Saken oppdateres.

Vi har de siste dagene sett store medieoppslag om faren for hackerangrep fra land som Russland og Kina. Både Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har lagt frem trusselvurderinger som understreker behovet for et sterkere digitalt grensevern. VG har fortalt at e-postadresser og kanskje også passordopplysninger som berører over 700 norske politikere og byråkrater etter store hackerangrep har ligget tilgjengelig på internett.

Mer omfattende og langt grundigere overvåkning er ryggmargsrefleksen hos mange politikere i slike situasjoner. De bør ha is i magen og tenke seg grundig om før de gjør som politiet og Forsvaret ber om.

Nærgående dataovervåkning er svært problematisk. Det er vanskelig å unngå at slik overvåkning bryter med sentrale menneskerettigheter. Selv om informasjonen myndighetene henter inn utelukkende skal brukes til å beskytte nasjonale interesser, skal det svært lite til før den havner i feil hender.

De sensitive opplysningene om de over 700 politikerne og byråkratene som lå tilgjengelig på nettet, handler dessuten om noe så grunnleggende som å være mer påpasselig med egen datasikkerhet, et ansvar vi alle har og som politikere og byråkrater må være ekstra påpasselige med.

Datasikkerheten i Norge kan økes betraktelig bare ved at hver enkelt blir mer påpasselig. Politikerne må derfor være helt sikre på at den økte overvåkningen som er foreslått er nødvendig eller uunngåelig før de sier ja.

Lysne II-utvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, leverte sist høst en utredning som foreslår at så å si all norsk nettrafikk skal overvåkes. Datatilsynet og mange andre høringsinstanser har slaktet forslaget, som snart skal behandles politisk.

Hittil har flere politikere uttalt seg prinsippløst om dette temaet. Når vedtak skal gjøres, må de huske at man kan ikke beskytte demokratiet ved samtidig å angripe de verdiene som demokratiet bygger på.