Landet må bygges også etter klokken 16

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har fått kritikk etter at det i Dagens Næringsliv ble kjent at han først sa ja, og så takket nei til en invitasjon til åpningsfest hos den unge bedriften Gobi, som har røtter på NTNU. Det er ulike versjoner av hvorfor Gahr Støre til slutt bestemte seg for ikke å delta på arrangementet. Gobi-gründernes versjon er at Ap-lederen var redd for å bli koblet til et miljø som jobber veldig mye.

Vi skal ikke dvele ved årsaken til at han som kan bli Norges neste statsminister, meldte avbud. Likevel er saken en anledning til å minne om at mange må jobbe vesentlig mer enn arbeidsmiljøloven tillater.

Arbeidsmiljølovens standard er viktig og passer for de fleste arbeidstagere og arbeidsgivere. Samtidig som det er grunn til å forsvare normalarbeidstiden, må vi også respektere at mange er nødt til å stå på mye. Som samfunn er vi ute å kjøre hvis vi ikke forstår at gründere, nyskapere og andre som bygger eller holder liv i sin egen arbeidsplass, trenger mer enn normal kontortid. Problemet er ikke av formell art. Arbeidsmiljøloven har en rekke unntaksregler.

Vi er bekymret for en misforstått tro på at alle utfordringer kan løses mellom klokken 8 og 16. Ledere og eiere må i mange tilfeller jobbe langt utenfor det som arbeidsmiljøloven setter som grenser for deres ansatte.

Mange næringsdrivende jobber hver helg, i tillegg til lange hverdager. Dette gjelder ikke bare de som har råd til å ta ut raus lønn og stort utbytte, men særlig de som eier og driver små handels- og håndverksbedrifter. I slike virksomheter kan fortjenesten være beskjeden, og valget kan stå mellom nedlegging og lange arbeidsdager.

Gründere som starter egen virksomhet, skulle gjerne sett at døgnet hadde mer enn 24 timer. Det er fruktene av deres innsats samfunnet skal leve av i morgen.

Tid er en knapphetsfaktor. Det siste gründere trenger, er signaler fra ledende politikere om at de jobber for mye.