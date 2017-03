Posehjelp fra EU og en død hval

Saken oppdateres.

EU og en død hval vekker liv i debatten om plastposeavgift. Denne gangen er ikke hensikten å smøre vanskelige budsjettforhandlinger.

Høsten 2014, etter intense forhandlinger om regjeringen Solbergs første statsbudsjett, ble det mye styr om avgift på plastposer. Først ble avgiften vedtatt, senere ble den trukket tilbake. Bortsett fra noen måneder i 1974, har det i Norge ikke vært avgift på plastposer. Nå kan fredningstiden være over for ett av hverdagens viktigste hjelpemidler.

En hval sultet i hjel på Sotra fordi den var full av plast. Episoden har ført til ny oppmerksomhet om de enorme mengdene plastavfall i havene. Like før hvalen døde, hadde Miljødirektoratet gitt regjeringen sin anbefaling om hvordan en innstramming i EUs emballasjedirektiv bør gjennomføres i Norge. Direktivet krever enten kutt i bruken av plastposer, eller at plastposer ikke er gratis.

I dag tar dagligvarebutikkene jevnt over én krone for en plastpose. Foruten merverdiavgift, er poseprisen ikke en avgift, men en inntekt for dagligvarebransjen. I 2014 ble det her i landet brukt cirka 930 millioner plastposer, det vil si rundt 180 per nordmann. EU-direktivet setter grensen ved 45 plastposer per innbygger fra 2025.

Miljødirektoratet anbefaler å innføre plastposeavgift. I et intervju i Dagens Næringsliv er klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) nokså positiv til en slik avgift. Regjeringspartner Fremskrittspartiet er imot. Dagligvarebransjen har tidligere vært imot, men anbefaler nå et prispåslag på 50 øre per plastpose, og at inntektene settes i et miljøfond.

Poseprisen må gjerne øke til både to og tre kroner, hvis det bidrar til at det blir færre plastposer. Det er kanskje ikke Norges største miljøproblem, men plastposer er et synlig eksempel på en meningsløs ressursbruk som det bør være mulig å gjøre noe med.

180 plastposer per nordmann er helt vanvittig, selv om de gjenbrukes og blir brukt til å pakke inn husholdningsavfall.