Trøndelag trenger veier, busser, båter og bane

Saken oppdateres.

Litt etter litt blir Nord- og Sør-Trøndelag samordnet til ett fylke. Sammenslåingen trer i kraft 1. januar neste år. Det er lagt frem en plan for organisering av kollektivtrafikk og veier i et samlet Trøndelag, som i areal bare forbigås av Finnmark. Ikke bare er fylket stort, transportutfordringene er også veldig ulike. I trondheimsregionen bor det mange mennesker på et lite område. I det meste av det øvrige Trøndelag bor det få mennesker på et stort område.

Derfor er det nok klokt at det blir flere løsninger for kollektivtrafikken. Hvis forslaget blir vedtatt, skal det sørtrønderske AtB på sikt få ansvar for drift av all kollektivtransport. Forskjellen på dagens organisering i de to fylkene er egentlig ikke veldig stor på dette punktet. I Nord-Trøndelag drives bestilling og organisering av kollektivtrafikken som en etat i fylkeskommunen. I sørfylket er den samme virksomheten lagt i det fylkeskommunale selskapet AtB.

Når Trøndelag blir samlet og blir landets nest største fylke i areal, vil fylket likevel være avhengig av staten på flere måter. Det er veldig synlig på veibygging og ikke minst på jernbane. Dobbelsporet, elektrifisert jernbane mellom Steinkjer og Trondheim vil være et av de viktigste tiltakene for å samle Trøndelag, men det er staten som må betale for en slik utbygging. Elektrifisering starter så smått til høsten, men dobbelspor er forsatt høyt opp, og kanskje også langt frem.

Begrepsbruken i forslaget til samferdselsstrategi trenger kritiske blikk og justeringer. Uttrykket «metro» kan passe i Trondheim, men virker nokså fremmed om busser som skal trafikkere den trønderske landsbygda. I Trondheim bør uttrykket «superbuss» droppes. Det bør skje med én gang, lenge før de supre bussene skal ut i trafikken i august 2019.

Vedlikehold av veier er et annet problem. Det er mer enn 10000 kilometer riks- og fylkesveier i Trøndelag. I år er det kun 393 kilometer av disse som får ny asfalt. Derfor er det grunn til å frykte at «veiforfall» og «vedlikeholdsetterslep» vil være kjente uttrykk også lenge etter at trøndelagsfylkene er slått sammen.