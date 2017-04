Foreldre er nøkkelen til å få slutt på hærverk

Saken oppdateres.

Med ujevne mellomrom blir leskur på bussholdeplasser knust og ødelagt. Noen finner åpenbart glede i meningsløst hærverk. Ifølge Clear Channel, som eier og vedlikeholder leskurene, er det ofte tenåringsgutter som står bak. Leskurene har gjennomsiktige glassvegger, og det er disse glassene som blir knust.

Avtalen om bymøbler mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Clear Channel omfatter bysykler, leskur og gatetoalett. Avtalen om reklamefinansierte bymøbler er en veldig god avtale for publikum og for det offentlige. Leskurene finansieres ved salg av reklameplass. Fellesskapet slipper derfor å bruke penger på dette fellesgodet. Clear Channel står for vedlikehold og vasking, men må også trå til og reparere og rydde når pøbler har vært på ferde.

Bymøbelavtalen har vart i 15 år og går ut i 2017. Trondheim kommune har som mål å ha en ny avtale om reklamefinansierte bymøbler klar i juni. Ordningen er god og bør videreføres, men hærverk kan sette den i fare. For kommersielle aktører svekkes verdien av slikt samarbeid når de får utgifter til å reparere etter meningsløst hærverk. En annen trussel mot ryddige og pene bussholdeplasser kan være at glasset erstattes av andre materialer som ikke er like enkle å ødelegge, men som heller ikke er like pene og funksjonelle.

Generelt er det heldigvis lite hærverk i det offentlige rom. Det vil si at de aller fleste oppfører seg bra, men det betyr ikke at samfunnet skal slå seg til ro med det hærverket som er. Clear Channel gjør en god jobb. Leskur som er ødelagt, blir raskt reparert. At ting ser ordentlig ut, bidrar ikke bare til trivsel, det reduserer også risikoen for hærverk. Det som ser ille ut fra før, blir lettere utsatt for mer ramponering og skade.

I februar ble en guttegjeng i Trondheim tatt for å ha ødelagt et stort antall leskur på bussholdeplasser. De ble avslørt etter at foreldrene varslet. Alle foreldre vet nok ikke hva poden holder på med, men ofte vil de ha en mistanke. De er nøkkelen til å få slutt på hærverk.