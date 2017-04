Start med ny bru på Sluppen nå

Saken oppdateres.

Tusenvis av bilister stanger i kø ved Sluppenbrua hver eneste dag. Det er ingen andre saker i Trondheim der politikere har brutt så mange løfter som for den utskjelte brua. Regjeringen fortjener derfor skryt for at kryssingen av Nidelva omsider kommer inn i Nasjonal transportplan.

Men heller ikke regjeringen mener at dette er blant de aller viktigste samferdselsprosjektene. Statens penger til ny bru ligger nemlig i siste del av transportplanen, ikke i den første. Likevel er det svært viktig at bruprosjektet står i planen, fordi det åpner for lokal forskuttering av bompenger fra Miljøpakken. Den tekniske planleggingen av den nye brua er ferdig. Det er ikke avklart hva slags tunnel det blir til Byåsen. Det må ikke brukes som påskudd for enda en utsettelse. Nå må det bygges, ikke prates. Den nye transportåren skal hete Nydalsbrua.

Sluppenbrua har vært en voksende skandale i flere tiår. Dagens bru ble bygd i 1954, på fundamenter som er over 150 år gamle. Den var ment som et provisorium, men er blitt stående. Selv om folketall og trafikk har gått rett i været. Selv om brua er smal og vanskelig å passere for tungtrafikk.

I 2011 ble Sluppenbrua stengt en periode fordi den rett og slett var i ferd med å kollapse. De siste årene har trafikken igjen sneglet seg frem over Nidelva. Hva køkjøringen har kostet samfunnet i disse årene, er umulig å vite, men beløpet kunne sannsynligvis ha betalt mange nye bruer.

Mens trafikanter har stanget i bilkø, har politikere stått i kø og lovet ny bru. Miljøkameratene i Trondheim har absolutt ingenting å være stolte av i denne saken.

Etter 21 år med bompenger i Trondheim, må bilene fortsatt lirke seg over Sluppenbrua.