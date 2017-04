Friluftsliv er glede, men kan være farlig

Saken oppdateres.

Selv om mange holder seg hjemme eller oppsøker sjøen, skal hundretusenvis av nordmenn ut på ski i påsken. I år er det femti år siden ulykkespåsken 1967 da 17 personer omkom i uvær og snøras. Siden den gangen er både værvarsling, informasjon og utstyr blitt mye bedre, men naturen og værforholdene kan fortsatt være minst like nådeløse. I dag er det også langt flere som bruker fjellet.

Derfor er det all grunn til å minne om at fjellvettreglene er minst like relevante nå som etter påsken for femti år siden. I fjor ble de ti reglene oppgradert og mer tilpasset dagens friluftsliv. I likhet med sjøvettreglene, er de livreddende påminnelser om hva som skal til for å ferdes trygt i naturen.

Uten gode nok klær og solid utstyr, kan du være hjelpeløs i en snøstorm. Når tåken kommer, eller du har gått deg vill, hjelper det ikke å ha med kart og kompass hvis du ikke har peiling på hvordan det brukes. Det beste rådet er ofte å snu i tide.

I påsken er Røde Kors, Norsk Folkehjelp og det offentlige hjelpeapparatet i alarmberedskap for å bistå uheldige turfolk. Aldri står flere klar til å hjelpe enn nettopp i disse dagene. Ressursbruken kan diskuteres, men den ekstra beredskapen og de kanskje unødige utrykningene kan også sees på som verdifull trening. Alle som er med og gjør en frivillig innsats, fortjener anerkjennelse. De bidrar til å gjøre fjellet tryggere.

I fjellet kan både de uerfarne og de mer erfarne havne i farlige situasjoner. Den første gruppen mangler ofte trening, kunnskaper og utstyr og er derfor ekstra utsatt når værforholdene skifter. Den andre gruppen er gjerne yngre friluftsfolk som overvurderer seg selv og undervurderer risikoen. I dag er det langt flere som går toppturer og oppsøker krevende og bratt fjellterreng. Det har ført til ulykker og leteaksjoner.

I en påskeuke med mange fridager er det størst grunn til å oppfordre folk til å komme seg ut og oppleve naturgleden, enten med små utflukter i nærområdet eller lengre turer i høyfjellet. Friluftsliv er først og fremst en givende aktivitet som også er bra for folkehelsen. Samtidig er det nødvendig å minne om at alle har ansvar for sin egen sikkerhet på tur.