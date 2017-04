Mest for dem som kommer etter oss

Saken oppdateres.

Menneskeheten strever med å begrense klimaendringene som vi selv står bak. Det minste vi kan gjøre, er å redusere problemene som vi vet vil komme. Hvis vi heller ikke greier det , blir klimakrisen enda verre enn den allerede er.

Noen er heldigvis på ballen, men det spørs om det er nok. Vi som lever i dag, kan bli dømt en gang i fremtiden, både for at vi lot klimaet gå amok og for at vi heller ikke viste vilje til å begrense skadene av klimaendringene.

Trondheim kommune har sluttet seg til et nasjonalt nettverk der elleve byer skal dele kunnskap og prøve ut ulike løsninger for klimatilpasning. Det er bra. I Trondheim handler en del av klimatilpasningene om å sørge for at vannet kommer dit det gjør minst skade. Byens to vannrenseanlegg, Høvringen og Ladehammeren, vil derfor være sentrale brikker i klimatilpasningene.

For få år siden var det i mange kretser nærmest tabu å snakke om klimatilpasninger. Årsaken var at det å tilpasse seg klimaendringer ble betraktet som å gi opp arbeidet med å kutte klimaskadelige utslipp. Nå er vi der at klimatilpasninger er blitt tvingende nødvendig. Selv om tiltakene først og fremst gjøres av hensyn til våre etterkommere, er de også viktige for oss som lever i dag. Hvert år sørger kraftig regnvær allerede nå for store skader som følge av kraftig regnvær. Og verre skal det bli.

Det er nødvendig med klimatilpasninger, men det er også viktig å ha et bredere perspektiv enn bare oss som bor her. Det kan bli 4,0 – 4,5 grader varmere i Trøndelag ved slutten av dette århundret. Likevel vil klimaendringene trolig gjøre mer skade i andre deler av landet. Norge og det nordlige Europa vil på sin side komme mye bedre fra det enn resten av verden.

Andre deler av verden vil bli ubeboelig, og arter vil utryddes, mens vi plages med ras og skred.