Mindre dum kjøring gir tryggere skoleveier

Saken oppdateres.

Adresseavisen hardenne uka bedt leserne sende inn meldinger til redaksjonen om hvor det finnes skoleveier som er farlige. Fortsatt mangler en rekke trønderske skoleveier fortau, sykkelveier eller gode krysningspunkter. Men oftest handler foreldrenes bekymring mer om at bilistene på de samme veiene skaper utrygge situasjoner, enn om skoleveiens utforming og sikkerhetstiltak for de mykeste trafikantene.

Ved inngangen til våren har politiet aksjonert med en rekke kontroller ved skoler rundt om i Trøndelag. Tallene fra politiets fangst viser at mange kjører for fort, også langs skoleveier på de tidspunktene da barna er på vei til skolen. Det er viktig at politiet gjør sitt for å skape tryggere hverdager for skolebarna, og slike aksjoner bør fortsette utover våren. Dersom skilting og fartsgrenser ikke er nok til at bilistene setter ned farten, må det sterkere lut til i form av flere kontroller.

Utenfor skoleporten stiller skolen ofte opp med trafikkvakter for å sikre skoleveiene for dem som må krysse en trafikkert vei. Tilstanden på selve veien til og fra skolen er mange steder blitt vesentlig bedre de siste årene. Skoleskyssordninger fungerer godt for dem som har langt å reise, eller der skoleveien er spesielt farlig.

Likevel er det grunn tilå dele bekymringen som mange foreldre føler når småtassene tusler til skolen. Trafikkopplæring helt fra barnehagen av har skapt bedre trafikkadferd blant elevene på skoleveien. Det er sjelden det er barna selv som skaper de farlige situasjonene. Mye av biltrafikken rundt skolene skapes av foreldre som kjører sine barn til skoledøra hver morgen. Å la flere barn gå til skolen vil hjelpe på problemet.

Et paradoks er atpolitiet rapporterer at mange av dem som tas i fartskontroller utenfor skolene ofte selv bor i nabolaget. Flere av dem har, eller har hatt, barn som selv er elever ved den skolen de råkjører forbi en travel morgenstund. Det går an å starte hjemmefra noen minutter tidligere slik at man har tid til å vise hensyn.