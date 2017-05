Hestehandel for grønn kommunepolitikk

Saken oppdateres.

Før helga gikk Venstre ut av det borgerlige samarbeidet, og MDG gikk inn. Det gir Miljøpartiet mer makt. I samarbeidsavtalen heter det at Stjørdal skal bli en foregangskommune innen klima- og miljøpolitikk. Det er foreløpig bare politikk på et papir.

Bakteppet for Venstres brudd er politisk uenighet om nedleggelse av grendeskoler i Stjørdal, men det handler kanskje like mye om samarbeidsproblemer som den borgerlige blokken har opplevd de siste årene. Gruppeleder Leif Eggen orket ikke mer av ordførerens spill og Sp-politikk.

Ordfører Ivar Vigdenes reddet det politiske flertallet ved å invitere MDG på lunsj, og dermed var den nye samarbeidsavtalen klar. MDG blir nå en del av posisjonen og får større politisk innflytelse ved å sitte på vippen i Stjørdal. Det betyr også at MDG må samarbeide med Frp i lokalpolitikken.

Det er helt naturlig at politikere ønsker å oppnå makt og innflytelse gjennom å søke samarbeid og politisk flertall. Det kan ikke MDG i Stjørdal kritiseres for. To av de tre nedleggingstruede grendeskolene ble reddet, og partiet har fått en lovnad om at kommunen skal bli grønnere. Det gjenstår imidlertid å se om MDG har solgt seg for billig i jakten på innflytelse, eller om formuleringene i den nye samarbeidsavtalen virkelig representerer en ny kurs i lokalpolitikken i Stjørdal.

Miljøpartiet har lagt vekt på at det er et blokkuavhengig parti som kan søke samarbeid både til høyre og venstre. Det skaper en dynamikk som er spennende. Men med én representant i en borgerlig blokk på 21 representanter skal Miljøpartiet virkelig levere for å forsvare den nye posisjonen.

Foran kommunevalget for to år siden flagget MDG støtte til sosialistisk side. Snuoperasjonen kan fort straffes av velgerne som stemte på partiet for å få et skifte i lokalpolitikken. Det nye flertallet skal klare å stå i spagaten mellom Frp og MDG. Ordfører Ivar Vigdenes er kjent for å være veldig glad i oljevirksomhet. Nå skal han styre sammen med et parti som vil avvikle oljevirksomheten innen 2032. Det blir en krevende spagat.