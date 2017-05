Trump styrer ikke forsvarsbudsjettet

- Et sunnhetstegn at studenter dropper olje

I Brussel torsdag refset Donald Trump statslederne i de andre Nato-landene for ikke å oppfylle sine forpliktelser.

Stoltenberg: Trumps stil er uvant

Nato-landene ble i 2014 enige om en målsetting om at innen 2024 skal alle øke forsvarsbevilgningene opp mot 2 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Det er en krevende ambisjon. De fleste landene er mye lenger unna målet enn Norge, som i dag bruker vel 1,5 prosent av BNP på forsvar.

Det er flere måter å sammenligne på. Målt pr. innbygger er det bare USA av Nato-landene som bruker mer på forsvar enn Norge. Vi brukte over 2 prosent av BNP til dette formålet frem til 1998. Senere har forsvarsutgiftene økt hvert år, men ikke like raskt som veksten i økonomien.

Å løfte forsvarsutgiftene fra 1,5 prosent til kravet på 2 prosent, kan høres beskjedent ut. En slik økning er imidlertid meget stor og akkumuleres over år. Det innebærer at forsvarsutgiftene i 2024 kan bli nær 50 prosent høyere enn dagens nivå på 49 milliarder.

Etter årets landsmøter er det et stort politisk flertall for å styrke Forsvaret. Høyre, Ap, Frp og Sp har alle programfestet at 2 prosent av BNP er målet. Likevel er det grunn til å helle kaldt vann i blodet. Det er ikke forsvarlig å pøse mye mer penger inn i Forsvaret uten en grundig gjennomgang av struktur, investeringsbehov og oppgaver: Hvilken trussel er det vi ruster opp for, og hva slags forsvar skal vi ha?

Milliarder må ikke klattes bort til formål som ikke reelt gir bedre forsvarsevne. Landmaktutredningen som snart er klar, vil forhåpentligvis gi et godt grunnlag for å diskutere dette.

En sterk prioritering av Forsvaret vil gå ut over andre fellesoppgaver. I en tid med usikker økonomisk utvikling, kraftig økning i velferdsforpliktelser og mange andre uløste oppgaver, blir det kamp om milliardene. Viljen til å satse på forsvar avhenger mye av hvordan trusselsituasjonen utvikler seg. I dag er vi ikke spesielt truet, men mange er opptatt av at Forsvaret må styrkes. Budsjettkamp, og ikke Trump, vil avgjøre.

Norge er tjent med et forpliktende Nato-samarbeid og kan ikke være gratispassasjer, men vi har allerede vedtatt en kraftig satsing på Forsvaret i form av store investeringer, og vi er blant de beste i Nato. Selv om Trump roper høyt, trenger vi ikke forhaste oss. Det er nødvendig med en kritisk vurdering av hva som er best bruk av pengene.