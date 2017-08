Fyrtårnet i Trondheim mangler glød

Saken oppdateres.

SVs Snorre Valen har gode poenger når han sier at flertallskoalisjon favner for bredt og skaper mangel på politisk retning og ambisjon.

SVs avtroppende stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Snorre Valen, sier til Adresseavisen at Trondheim har mistet sin betydning som nasjonalt forbilde og at det er for mange partier i posisjon til at det er mulig å lage politikk. Han mener politikken som føres i landets tredje største by ikke lenger har en retning. Det er lett å skjønne hva han mener.

Det politiske prosjektet som ordfører Rita Ottervik innledet etter valget i 2003 ble av mange omtalt som et rødgrønt fyrtårn i Trondheim. Samarbeidet mellom Ap, SV, Sp og Miljøpartiet De Grønne representerte en ny politisk allianse, også nasjonalt. Samarbeidet og planene, som etableringen av Miljøpakken, vakte oppsikt. I de påfølgende valgperiodene i Trondheim har samarbeidet stadig blitt utvidet. Etter valget i 2015 sørget Arbeiderpartiet for at hele sju partier skulle inngå i det som ble kalt sentrum venstrealliansen.

En bred koalisjon, som favner fra SV på venstresiden til Venstre og KrF i sentrum, gaper over så mange ulike politiske nyanser og standpunkter at det nødvendigvis tvinger frem kompromiss som er med på å viske ut en tydelig retning. Vi registrerer også at koalisjonen strides internt. Konfliktene blir særlig tydelige i store byutviklingssaker. Det skaper ikke en mer tydelig retning at Ap i flere store saker heller har søkt støtte hos Høyre og Frp, når det ikke har vært mulig å bli enige internt i koalisjonen.

Arbeiderpartiet og Rita Ottervik har hatt makten i Trondheim i 14 år. De må ta hovedansvaret for at lokalpolitikken og den politiske debatten i byen fremstår tammere og mer lukket enn før. Men også de andre partiene i samarbeidet må kjenne et ansvar for at det politiske prosjektet i dag fremstår uten retning og klare planer.

Trondheim trenger nye prosjekter, løsninger og politiske ideer. Et flertall som er tilfreds med bare å administrere, kan ikke skape det.